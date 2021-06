El economista Melvin Escudero sostuvo que los inversionistas en el mercado no le creen al 100% al candidato Pedro Castillo (Perú Libre), debido a sus cambios de mensajes en las últimas semanas a diferencia de la etapa electoral.

“Cuando el sábado hizo un anuncio en su mitin respecto a la posibilidad de que Julio Velarde pueda seguir frente al Banco Central de Reserva (BCR), pedir que vengan las inversiones internacionales, el respeto a la propiedad y se iba a buscar el equilibrio fiscal, eso es distinto al discurso que metió miedo y dio un impulso para la subida del dólar”, sostuvo en una entrevista con RPP.

Agregó que sus anuncios sí impactan en la economía y que el hecho de pedirle a Velarde que siga por cinco años más en el BCR trajo un retroceso en el tipo de cambio.

“Después de este mensaje, el lunes el dólar retrocedió de casi S/ 4 a S/ 3.88 y la Bolsa de Valores de Lima subió alrededor del 2% porque los inversionistas dijeron quizás el señor Castillo una cosa es el candidato y otro el presidente Encaso salga elegido, hará las cosas correctas”, mencionó.

En esa línea, el también CEO de Dorado Asset Management indicó que “Castillo varias veces tuvo contradicciones que los mercados le creen parcialmente, no están seguro de nada. Hasta no ver algo concreto, probablemente, no le van a creer al 100%”, dijo.

Por ese motivo, Escudero recomendó al candidato de Perú Libre, en un eventual gobierno, firme públicamente un documento, que podría ser una hoja de ruta o un compromiso nacional, para tranquilizar a la población y los inversionistas tengan confianza.

También señaló que Castillo debe tener en cuenta tres aspectos: el equilibrio fiscal, el respeto a la propiedad privada de las empresas y a los tratados de libre comercio debido a que nuestro país tiene un mercado abierto.