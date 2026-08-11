Para el economista Melvin Escudero, presidente y CEO de El Dorado Investments, Perú tiene todas las condiciones para crecer más de 5% a partir del 2027 porque tiene espacio para aplicar una política fiscal expansiva (mayor gasto público) para enfrentar a El Niño.

Ello porque, también, las expectativas empresariales se han incrementado de forma muy importante porque sienten que hay una mayor predictibilidad, hay más confianza para invertir.

“La economía peruana puede crecer entre 5 y 7% entre el 2027 y el 2028, tiene espacio para hacerlo”, precisó.

Además, porque Perú tiene una importante Reserva Internacional (RIN), que supera los $ 100 mil millones y sus exportaciones están registrando cifras récord (por los altos precios de comodities como el cobre y oro) y tiene una deuda pública que llega al 30% del Producto Bruto Interno (PBI).

“Con esos números se puede tener cierta flexibilidad y sobrellevar el impacto de El Niño”, explicó en RPP.

Dólar

El economista dijo también que con un mayor crecimiento de la economía peruana también bajaría el valor del dólar frente a la moneda peruana (tipo de cambio), considerando que con el mayor ingreso de divisas, aumenta la oferta de la moneda norteamericana.

En ese sentido, refirió que el dólar pasaría de cotizarse entre S/ 3.35 y 3.40 a S/ 3.30 y 3.20.

A ello se sumaría un mejor desempeño de las acciones de las empresas que operan en Perú .

“Se viene una expansión del mercado (de valores, es decir habrá mayor demanda de las acciones peruanas), que está rezagado por cuestiones políticas”, comentó.

Así, dijo que las acciones de empresas que operan en Perú tendrían ganancias de entre 10 y 20%.