La producción de piña es el principal motor económico del centro poblado de San Antonio Alto Pichanaqui, donde la variedad Golden es la de mayor presencia. El alcalde Fleyder Vega señaló que en su jurisdicción existen alrededor de 200 hectáreas dedicadas al cultivo y que diariamente salen camiones con fruta hacia mercados locales y nacionales, como el Mercado Mayorista de Frutas, en Lima.

“La piña se cultiva todo el tiempo. Hoy estamos con la variedad Golden, la MD2. También ahí está la Hawaiana, la Cayena”, indicó.

Sin embargo, los productores también enfrentan dificultades por la variación de los precios, especialmente durante agosto, cuando disminuye el valor de la fruta en Lima. Vega explicó que una carga de entre 10 y 12 toneladas puede generar alrededor de S/15 mil cuando las condiciones son favorables, pero en invierno los ingresos pueden reducirse hasta S/7 mil u S/8 mil.

“En Lima, en agosto los precios no nos ayudan, se llegan a bajar”, señaló. Agregó que esta situación puede representar una caída cercana al 50 %.

Uno de los principales problemas para los productores es la falta de agua durante los meses de sequía. Rivas explicó que actualmente gestionan un proyecto de irrigación que se encuentra en la etapa de perfil técnico y que permitiría mejorar la producción.

En este contexto, este viernes 14 y sábado 15 de agosto se desarrollará el III Festival de la Piña de San Antonio de Alto Pichanaqui, con platos típicos, capacitaciones y concursos de siembra, tajado, derivados y fusión, entre otras actividades.