La incertidumbre política generada por las elecciones generales muy cuestionadas está pasando factura a la economía porque la confianza empresarial se enfrío en abril, tras su recuperación en marzo con relación a febrero, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR).

Los 12 índices que toma en cuenta la referida encuesta registraron resultados negativos aunque 11 se mantienen en el tramo optimista (por encima de los 50 puntos).

Las expectativas empresariales sobre la economía a tres meses registraron la más fuerte contracción porque pasó de 52 a 44.6 puntos (tramo pesimista).

En tanto, las expectativas de inversión, tanto a tres como a doce meses, se contrajeron en aproximadamente 5 puntos, pero ambos aún están sobre el rango optimista.

Precios

De otro lado, respecto de las expectativas a tres meses de precios promedio, según la encuesta del BCR, el de los insumos (para fabricar un sinnúmero de productos) se incrementó en 0.63% entre marzo y abril, pasando de 64 a 66.7%.

En tanto, las expectativas de los precios promedio de venta se incrementaron en 0.59%, pasando de 59.6% de marzo a 61.8% en abril.

Sobre la expectativa de tipo de cambio (el frente al dólar, principalmente) a 12 meses, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, pasó de S/ 3.39 en marzo a S/ 3.44 por dólar en abril.

El dólar cerró el viernes 08 de mayo con caída semanal de 2.28% frente al sol, se cotizó en S/ 3.437, nivel no observado desde hace más de dos semanas.

“La menor incertidumbre electoral y el repunte en los precios de los metales favoreció una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario”, dijo Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.