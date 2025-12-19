La titular del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), Teresa Mera, dijo que el Ejecutivo está comprometido con seguir impulsando una logística integrada mediante condiciones internas más competitivas para aprovechar aún más los 23 acuerdos comerciales que tiene Perú con 58 países.

En ese sentido, indicó que pronto serán 26 acuerdos comerciales, “ya estaremos haciendo el anuncio”.

Recalcó que este año se espera exportaciones por $ 85 mil millones, que será todo un récord.

Fue durante su intervención en la ceremonia en la que DP World conmemoró que el Muelle Sur haya superado los 2 millones de TEUs (contenedores) movilizados en un solo año.

Para ello, según refirió, se impulsa también medidas alternativas, complementarias, como la Ley de Cabotaje. “Estamos reglamentando la ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). En Los próximos días vamos a publicar el reglamento para recoger sus comentarios, sugerencias y se apruebe en el primer trimestre del próximo año”, precisó.

Diversificar

Mera señaló que la Ley de ZEEP permitirá dinamizar aún más el comercio y también diversificar la oferta exportable, atrayendo inversionistas que puedan establecer empresas de tecnología, de procesos y productos con mayor valor agregado, que puedan utilizar puertos de primer nivel, “sacar la ventaja que hemos conseguido en nuestros acuerdos comerciales y puedan exportar con las preferencias que tiene Perú”.

Indicó que no solo “estamos enfocados en costa, queremos que el beneficio de los acuerdos comerciales, el beneficio de esta dinámica del comercio exterior, también sea horizontal a todas las regiones del país”.