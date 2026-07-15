En febrero del 2026, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitir un decreto supremo que apruebe una nueva metodología de actualización para pagar los Bonos de la Deuda Agraria, que no sea confiscatorio.

Así, ayer, el Ejecutivo publicó un decreto supremo y estableció una nueva metodología para generar una fórmula de pago a quienes les fueron expropiados sus tierras de cultivo, entre 1969 y 1972.

Mario Seoane, asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), señaló a Correo que en el 2013 el TC hizo una metodología y le ordenó al MEF que la aplique para desarrollar una fórmula de actualización e implemente un procedimiento administrativo de pago.

“El MEF implementó el procedimiento, pero hizo una fórmula mala, que no era la correcta porque salía en muchos casos cero soles y era totalmente confiscatorio (apropiación). El MEF insistió en que la fórmula era la correcta y el año pasado fuimos al tribunal, que respondió con una sentencia, declarando que la fórmula del MEF era inconstitucional por confiscatorio”, precisó.

Revisión

En la nueva sentencia, dijo Seoane, el TC le ordena al MEF que haga una nueva metodología y un nuevo procedimiento de pago.

Pero sugiere que el Tribunal, como ordenó hacer la nueva metodología, sea el que la revise para evitar de que el MEF quiera hacerlo y se tome otros diez años y los bonitas sigan en la eterna espera.

El jurista dijo que la revisión que haga el TC le tome dos meses y se proceda al pago de los bonos de la deuda agraria, que como es producto de una expropiación, no requiere estar programada en el presupuesto público. “Creo que el Tribunal, en un plazo razonable debería validar la fórmula”, anotó.