La digitalización se ha vuelto un fuerte aliado para emprendedores, especialmente desde la llegada de la pandemia del COVID-19 dado que cientos de negocios se han visto en la necesidad reinventarse o aplicar ciertos canales digitales para mantener o incrementar sus ventas.

Según una encuesta a nivel nacional de la firma Digiflow, el 68% de emprendedores sí ha pasado por un proceso de transformación digital, que implica la adopción de herramientas tecnológicas en sus negocios. El 32% restante aún no ha implementado dicha estrategia.

Entre los motivos para no aplicarlo, 38% precisa que su negocio es tradicional y no lo necesita, 23% teme que se filtre su información privada, 23% lo considera inaccesible y 8% asegura que no lo entiende y tampoco sus clientes. El resultado se torna irónico dado que el 100% de emprendedores cree que la pandemia fue y es un factor muy importante para la digitalización.

Consultados sobre qué tendría que hacer el nuevo gobierno para que ellos confíen en la digitalización, el 46% indicó que necesitarán más capacitación al respecto, 31% inyección de fondos y 23% precios apropiados para las empresas. Asimismo, el 92% considera que el nuevo gobierno debe incentivar la digitalización en las pymes, mientras que el 8% precisa que depende del modelo de negocio.

En cuanto a uso de las herramientas digitales, el 40% usa la facturación electrónica, el 10% firma digital y redes sociales, el 9% usa e-commerce, el 5% aplica chatbots y solo el 3% aplica todas las herramientas.

Al ser consultados sobre el tiempo que llevan usando herramientas tecnológicas, el 46% respondió que las usa desde que empezó la pandemia, mientras que el 42% dijo que hace dos años. Finalmente, solo el 8% afirmó hacer uso de la tecnología desde hace 3 años.

“Desde la crisis sanitaria e incluso antes, vemos que los emprendedores tienen mayor apertura en aplicar herramientas digitales en sus negocios. En ese estudio, 32% indica que las herramientas digitales los ayuda a ahorrar tiempo y dinero, 30% a optimizar procesos, 15% a tener una mejor imagen con su público objetivo y 11% precisa que pueden conseguir más clientes y tener mayor orden”, indicó Renzo León-Velarde, gerente general de Digiflow.