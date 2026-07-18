Los beneficios corporativos o compensaciones adicionales al sueldo (como tarjetas de alimentación, bonos por desempeño, principalmente), se han convertido en una herramienta clave para apoyar la economía familiar de los trabajadores peruanos.

En ese sentido, el 65% de los colaboradores que reciben una tarjeta de alimentación destina este beneficio a la compra de alimentos para el hogar, según información de ONURA, plataforma tecnológica especializada en soluciones tecnológicas de beneficios corporativos.

Mientras que el 35% restante utiliza las referidas tarjetas en restaurantes y establecimientos de comida.

Es decir, ese comportamiento refleja que, más allá de ser un incentivo laboral, los beneficios corporativos están siendo utilizados para atender necesidades esenciales y contribuir a una mejor administración del presupuesto familiar.

Según Rodrigo Gutiérrez, country manager de ONURA LATAM, el comportamiento de los colaboradores muestra que hoy los beneficios corporativos cumplen un rol mucho más estratégico que hace algunos años. “Ya no son percibidos solo como un incentivo, sino como una herramienta que ayuda a mejorar la economía familiar y brinda mayor tranquilidad financiera”, anotó.

Consumo en retail

Además, precisó, que los distintos beneficios cumplen funciones diferentes dentro de la economía del colaborador.

“Mientras las tarjetas de alimentación se destinan principalmente para cubrir gastos esenciales del hogar, las gift cards son utilizadas mayoritariamente en tiendas por departamento y establecimientos de retail, permitiendo la compra de ropa, tecnología, electrodomésticos y otros productos para la familia”, precisó.

Refirió que esa tendencia refleja un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus beneficios laborales y confirma la importancia de que tengan esquemas de beneficios más flexibles y alineados con las necesidades reales de sus equipos.

“Los datos muestran que no existe un beneficio único para todos los colaboradores. Las personas valoran poder decidir cómo utilizarlo según sus propias necesidades. Esa flexibilidad es la que hoy genera mayor bienestar, compromiso y una mejor experiencia dentro de las organizaciones”, explicó.

Anotó que las organizaciones buscan ofrecer soluciones más flexibles que respondan a las necesidades reales de sus colaboradores, fortaleciendo no solo su bienestar financiero, sino también su compromiso, productividad y permanencia en la empresa.