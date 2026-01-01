El cobre tuvo un año extraordinario en el 2025 porque su precio estuvo muy por encima de las expectativas del mercado y está dando tranquilidad al fisco.

Un reporte del Scotiabank señala que al cierre del presente año se cotizó en aproximadamente $ 5.68 por libra, tanto en el mercado europeo (Bolsa de Londres – LME) como en el norteamericano (Nueva York – Comex), acumulando un alza de 40% en el año.

Según El Mercurio de Chile, el cobre “encadenaba su racha alcista más prolongada desde 2017, con ocho sesiones consecutivas de avances en la Bolsa de Metales de Londres”.

No obstante, ayer se frenó esa racha alcista, “pero que no empaña un año derechamente brillante”.

En ese sentido, la página web Soy Antofagasta señaló que su mayor precio del año -y también de la historia- lo alcanzó el martes (último), cuando alcanzó los $ 5.675 la libra.

Según Comex Perú, la recaudación fiscal del subsector minero en 2024 alcanzó S/ 18,384 millones, mayor en 14.1% frente al 2023. “Dentro de este monto, los ingresos tributarios provenientes de la minería metálica representaron el 80.9% del total recaudado (S/ 14,871 millones”, precisó, tomando cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Dólar

En tanto, la moneda norteamericana cerró el año con una devaluación de 10.56% con relación al sol, según el Banco Central de Reserva.

Ayer, 31 de diciembre del 2025 terminó con una cotización de S/ 3.364, similar al día anterior.

La intervención del BCR evitó que la moneda norteamericana se desplome aún más. Lo hizo tras cinco años, comprando dólares para disminuir su oferta en el mercado cambiario.

Hasta noviembre, compró unos $ 855 millones para frenar su caída en el mercado peruano, considerando que tiene una alta oferta de dólares, por los mayores precios de las exportaciones (principalmente los metales como el cobre, el oro y la plata) y menor precio de los productos importados.

El marte 30 de diciembre, el ente emisor hizo otra compra fuerte y sacó del mercado cambiario $ 436 millones y ayer lo hizo con $ 180 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3.363 por dólar.

El billete verde registró un año duro como consecuencia de la política económica del gobierno de Donal Trump, que inició su mandato aplicando aranceles, prolongando una inflación superior al 2%, que hizo difícil el papel de la Reserva Federal (FED), casi obligándolo a bajar su tasa de interés, lo que no hace atractivo al dólar porque los inversionistas buscan otros mercados donde puedan ganar más, o simplemente se refugian en el oro.