Millones de personas trabajan en Perú sin ninguna protección social.

Un reciente informe de la organización Horizonte Laboral sobre el balance legislativo en materia laboral, en la legislatura 2024-2025, concluye que la mayoría de las propuestas aprobadas y proyectos en curso no apuntaron a transformar el sistema laboral, sino a atender situaciones específicas de determinados colectivos de trabajadores.

Señala que no responde a los problemas estructurales del mercado laboral, como la informalidad, la baja cobertura previsional o la débil protección social.

“La agenda legislativa priorizó temas particulares, muchas veces impulsados por gremios o sectores organizados específicos”, agrega.

Producción. El informe, denominado “Balance Legislativo en Materia Laboral: Legislatura 2024-2025”, refiere que en este período legislativo se presentaron 187 proyectos de ley en la Comisión de Trabajo.

“De ellos, 50 fueron dictaminados, representa casi el 27% del total, 19 de los cuales llegaron al Pleno, pero solo 11 se convirtieron en ley”, precisa.

Según Horizonte Laboral, de las 11 leyes, 7 fueron promulgadas por insistencia, tras haber sido observadas por el Poder Ejecutivo, “lo que evidencia una limitada articulación entre ambos poderes del Estado y una inclinación del Congreso por sostener iniciativas sin alcanzar consensos técnicos o políticos con el Ejecutivo”, indica el informe.

El informe concluye que la agenda del Congreso en materia laboral (2024–2025) demuestra una preocupante dispersión temática y la falta de un enfoque integral.

“La mayoría de los proyectos y leyes aprobadas comprenden temas sectoriales o demandas gremiales, que en algunos casos podrían atender reclamos legítimos, pero no contribuyen a resolver las brechas estructurales que afectan al conjunto de la fuerza laboral”, recalca.

En ese sentido, Horizonte Laboral hizo un llamado urgente a retomar una agenda laboral con visión de país, basada en evidencia técnica, sostenibilidad fiscal e impulso de empleos de calidad para garantizar más protección social y reducir desigualdades laborales.

