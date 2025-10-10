La tendencia a la baja del dólar se reforzó ayer porque se depreció (perdió valor) en 195 puntos con relación al martes.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), el jueves cerró en S/ 3.426, menor a los S/ 3.446 del martes. En setiembre del 2019 se cotizó en S/ 3.418.

Allison Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, refirió que durante la jornada de ayer, la oferta provino por los no residentes (inversionistas que operan desde fuera del país) y los corporativos, mientras que la demanda se presentó por vencimiento de Swaps Cambiario Venta por S/ 600 millones.

“El dólar tuvo un nivel mínimo de S/ 3.422 y un precio máximo de S/ 3.4400. En el mercado se negoció 230 millones de dólares a un precio promedio de S/ 3.432”, precisó.

Indicó que el dólar estadounidense se fortaleció frente al euro y otras monedas, impulsado por la incertidumbre política en Europa y la falta de datos económicos en EE.UU. debido al cierre del gobierno (actividades de servicios públicos paralizados por falta de financiamiento).

Además, prosiguió, la crisis política en Francia debilitó al euro, lo que favoreció al dólar como activo refugio. Como resultado, el índice dólar subió 0.4%, alcanzando los 98.49 puntos.

Política

Respecto del impacto que tendrá en el dólar un cambio de gobierno por decisión del Congreso, Víctor Fuentes, gerente de Política Pública del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló a Correo que dependerá de quién entraría en reemplazo de Dina Boluarte.

“Va a depender de quién entre. Considerando a los que están nominados (entre los que no hay radicales), creería que podría haber un ligero hipo y luego mantiene su tendencia más influenciada por factores externos, es decir, a la baja”, precisó.