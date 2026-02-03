El dólar tomó fuerza la semana pasada tras el anuncio del presidente Donald Trump de la elección de Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, en reemplazo de Jerome Powell.

A la par, el precio de los principales metales de refugio (también de especulación) retrocedieron, tanto así que el oro se colocó por debajo de los $ 5 mil la onza y el cobre se ubicó a menos de $ 6 la libra.

Ayer, el índice del dólar (DXY) subió a 97.1 puntos, repuntando el registro del viernes (96.6) e hizo que en el mundo gane valor frente a las principales monedas con las que se compara.

Sin embargo, en el mercado peruano, la moneda norteamericana perdió valor y se cotizó en S/ 3.367, por debajo de los S/ 3.370 del viernes, sin que el Banco Central de Reserva (BCR) salga a comprar dólares para reducir su oferta en el mercado cambiario.

Los precios de los metales, pese al retroceso del viernes y el de ayer, siguen siendo altos y generan grandes ingresos de divisas al Perú.

Metales

Al respecto, Scotiabank informó que el cobre se cotizó ayer en torno a los $ 6 la libra (entre $ 5.81 y 5.84 la libra), en la Bolsa de Metales de Londres, cayendo 6% tras registrar un récord la semana pasada ($ 6.92 la libra).

Mientras que el cobre en Comex (bolsa de valores de Nueva York), un mercado más financiero, cayó alrededor de 15% antes de rebotar hasta $ 5.80.

En tanto, la cotización de la onza troy de oro en Nueva York en dólares estadounidenses, para el cierre de la jornada de ayer, fue de $ 4,644, dejando atrás los $ 5,260 de la semana pasada.

La plata, que entró a ser otro de los metales refugios, desde fines del 2025, ayer cayó a $ 80.39 la onza, después de haber alcanzado los $ 110 la onza, la semana pasada.

Se sabe que la caída del precio del oro y de la plata, entre el viernes y ayer lunes, ha neutralizado prácticamente todas las ganancias logradas en las primeras semanas de 2026.