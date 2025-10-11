Un pequeño repunte tuvo ayer el dólar al cotizarse S/ 3.437, registrando una apreciación de 95 puntos básicos con respecto a cierre del día anterior (S/3.426, su valor más bajo desde hace seis años).

Esa apreciación fue en parte por la crisis política que llevó a la vacancia presidencial de Dina Boluarte y el acceso de José Jerí y, por otra parte, por la incertidumbre en Francia (renuncia del gabinete de gobierno), que fortalece al dólar frente al euro.

Al respecto, Allison Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada del viernes, la oferta de dólares provino de los corporativos y renovación de Swaps Cambiario Venta por S/ 700 millones.

En tanto, en EE. UU. crecen las preocupaciones por la independencia de la Reserva Federal (FED) tras declaraciones del candidato Christopher Waller, evaluado por el equipo de Trump para presidir el banco central.

Inversionistas

En tanto, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) tuvo un gran retroceso por la crisis política que sacudió al país con la decisión del Congreso de vacar a Dina Boluarte.

Así, ayer cerró con 38,499.08, registrando una caída de 1.78% con relación al día anterior, cuando marcó 39,174.94 (+0.79%).

Es decir, reflejó el nerviosismo de los inversionistas ante el cambio de gobierno, muchos de los cuales optaron por vender acciones que mantienen en empresas claves del país como BCP, BBVA, entre otras.