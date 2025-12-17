Según el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, hasta hace poco era altamente improbable que se cumpla la meta de déficit fiscal (2.2% para el 2025), pero como el Ejecutivo decidió hacer recortes sustanciales para llegar a la meta, es probable.

Refirió que el crecimiento del gasto público era muy alto y el cumplimiento del déficit fiscal (más gastos que ingresos al fisco) estaba en serio riesgo (de cumplir).

“El cumplimiento de la meta este año va a depender de cuánto del gasto (público) se pueda contener en este último mes del año”, comentó en entrevista con RPP.

Pero advirtió que el Gobierno debe tener cuidado de irse al otro lado, “de cortar gastos importantes; una parte, evidentemente, la van a tirar al siguiente año, con lo cual transfiere el problema al siguiente año”.

Reunión

En ese sentido, Segura informó que el Gobierno, que busca ir por el camino de cumplir las reglas fiscales, ha convocado para mañana a una reunión en Palacio de Gobierno “a varios ministros de Economía, varios actores económicos; me han invitado como presidente del Consejo Fiscal”.

Explicó que será una suerte de discusión para asumir un acuerdo en torno a la responsabilidad fiscal para tratar de encontrar bases comunes que aseguren que en el futuro no se repita lo que ha pasado en los últimos meses, “en los que ha habido un manejo fiscal desde el Congreso, que pone en riesgo nuestra credibilidad fiscal y nuestra sostenibilidad”.

Como economista, no como presidente del Consejo Fiscal, refirió que considera que en la reunión de mañana se buscará tomar acciones como Gobierno para tratar de generar un consenso.

“Esperemos que finalmente se materialice en acciones concretas, como por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad ante el TC. Hay una serie de normas que deberían de cuestionarse constitucionalmente para tratar de contener lo que está ocurriendo, para que no continúe”, anotó.