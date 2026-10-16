El empleo en Lima Metropolitana creció 6.0% en el tercer trimestre de 2026, lo que equivale a la creación de 339 mil empleos adicionales, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

En tanto, la población económicamente activa –aquellos que trabajan o buscan empleo– aumentó 4.5%. Así, la tasa de desempleo se redujo a 4.4% en la capital, alcanzando un nuevo mínimo desde que se tiene registro (2001).

Mientras, el empleo adecuado creció 4.7%, la mitad del ritmo del segundo trimestre (9.9%) y el más bajo desde el cuarto trimestre de 2023 (3.6%), según el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Ese grupo incluye a quienes trabajan 35 o más horas a la semana y ganan por encima de la canasta mínima de consumo (alrededor de S/1300). El subempleo aumentó 8.5%, la tasa más alta desde 2003, principalmente por el aumento del subempleo por ingresos, en línea con la mayor inflación.

JÓVENES E INGRESOS

Respecto del empleo juvenil (14 a 24 años), en el tercer trimestre cayó 1.6%. Se perdieron 10 mil puestos de trabajo, tras crecer 7.4% en el segundo trimestre. Hoy trabajan 186 mil jóvenes menos que antes de pandemia y su participación en el empleo total cayó a un mínimo histórico (10.5% de los trabajadores en Lima).

Sin embargo, el empleo en mayores de 45 años aumentó 11.5% y sumó 262 mil puestos adicionales frente al año previo.

Según sectores, los servicios (9.3%) y el comercio (6.3%) explicaron la mayor parte del aumento del empleo, sumando 285 mil y 79 mil empleos nuevos, respectivamente.

Por otro lado, la manufactura cayó (-5.2%), con 44 mil trabajadores menos. Esto coincide con la suspensión de la primera temporada de pesca por anomalías climáticas del Fenómeno El Niño, que redujo la disponibilidad de recursos para la manufactura primaria.

Por otro lado, en el tercer trimestre, el ingreso promedio por trabajo fue S/2,302, una caída interanual de 3.8% en términos reales. Esto se da un contexto de bajo crecimiento del ingreso promedio nominal (0.4%) y una inflación que se encuentra por séptimo mes consecutivo fuera del rango meta del BCRP (1%-3%).

En ese sentido, la masa salarial real desaceleró su crecimiento a 1.9%, la menor tasa desde 2019.