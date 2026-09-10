Tras un llamado a promover la inversión minera responsable y sostenible, la presidenta Keiko Fujimori señaló que el Estado debe cambiar su relación con los inversionistas, con procedimientos más ágiles, mayor predictibilidad y decisiones adoptadas dentro de plazos razonables.

“El Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos, y convertirse en un facilitador del desarrollo. El Estado no debe generar obstáculos ni demoras injustificadas”, precisó.

Fue durante la ceremonia de inauguración de la décima edición de EXPOMINA PERÚ 2026, considerada la quinta feria minera más grande del mundo, que se desarrolla en Lima hasta este viernes 11 de setiembre.

Mesa de trabajo

Fujimori afirmó que su gobierno buscará simplificar los procesos burocráticos y ofrecer mayor predictibilidad a los inversionistas.

En esa línea, anunció la conformación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio del Ambiente (Minam) para impulsar los principales proyectos de inversión del sector.

Hizo hincapié en la defensa del medio ambiente y de la promoción de la inversión sostenible, “porque estos no se oponen, se complementan”.

En ese sentido, la mandataria se refirió también al compromiso de su gobierno con la lucha contra las economías ilegales que afectan los bosques y las áreas naturales protegidas.

Recordó que el Perú tiene una cartera de 67 proyectos mineros que demandan una inversión de aproximadamente $ 64 mil millones, que el reto de su administración es convertir ese potencial en empleo, infraestructura y oportunidades de desarrollo para las regiones del país.