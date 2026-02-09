Al cierre del 2025, entre 70 mil y 80 mil empresas accedieron al financiamiento mediante el mecanismo del factoring (vendieron sus facturas), obteniendo entre todas aproximadamente unos S/ 53 mil millones, mayor en casi 20% al registrado al final del 2024 (unos S/ 44 mil millones), señaló Ricardo Gallo, presidente de la Asociación Peruana de Factoring (APEFAC).

Precisó que se negociaron cerca de 2 millones 300 mil de facturas, unas 300 mil menos con relación al 2024, pero el mayor monto que se financió es porque se negociaron más dinero por factura.

“Estamos viendo que las facturas son más grandes. Hay más dinero negociado por cada factura, lo que explica la diferencia entre crecimiento en volumen y en número de documentos”,explicó.

Refirió también que uno de los principales frenos al crecimiento del factoring en el país es la escasa participación del Estado.

“Aunque la ley permite la negociación de facturas emitidas a entidades públicas, la mayoría de estas no tiene las directivas internas necesarias para reconocer la transferencia de facturas”, anotó.

POQUÍSIMAS

En ese sentido, dijo que se puede contar con los dedos de la mano las entidades del Estado que hoy trabajan con factoring.

Inclusive, prosiguió, a ello se suma la falta de información para evaluar riesgos en operaciones entre empresas ubicadas en regiones.

“No existe un sistema que nos permita conocer el comportamiento de pago de empresas fuera de Lima, y eso dificulta atender a micro y pequeñas empresas en provincias”, señaló.

UNIVERSO

Sobre las empresas que accedieron a ese mecanismo de financiamiento, Gallo dijo que si bien el sistema atiende a entre 70 mil y 80 mil empresas, existe un universo de más de 3.5 millones de empresas formales que pueden beneficiarse con el factoring.

Es decir, aproximadamente el 2% de las empresas con gran opción de obtener un financiamiento rápido se beneficia con ese mecanismo.

“El potencial de crecimiento sigue siendo amplio, especialmente entre las micro y pequeñas empresas emisoras”, explicó el también CEO de INANDES Grupo Financiero.

Señaló que no obstante que en el 2025 se cumplieron 10 años de la segunda promulgación de la Ley 29623, que dio origen al actual sistema de factura negociable, el uso del factoring sigue siendo muy bajo en Perú porque de las 3 millones 500 empresas formales solo entre 2 y 3% apela a este mecanismo de financiamiento.

“La primera promulgación en 2011 no fue exitosa. Es recién con la segunda, en 2015, que el factoring despega y se consolida tal como lo conocemos hoy”, recordó.

A pesar de los avances, señaló que aún quedan pendientes ajustes normativos para perfeccionar el marco legal del sector.