El Niño Costero y El Niño Global tendrán niveles preocupantes a fines de agosto 2026 y generaría pérdidas como en 1997 y 1998, poniendo en riesgo la alimentación en el país, señaló el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Anaximandro Rojas.

Refirió que, según estimaciones de los especialistas, el impacto en la economía podría ser mayor a $ 3,000 millones porque se dañarán tierras de cultivo, plantaciones, infraestructura hídrica, así como infraestructura de servicios públicos como salud, educación y comunicaciones.

“Los especialistas calculan que la producción de alimentos se reducirá a un 40% y en la pesca a un 70%, poniendo en riesgo la alimentación de la población”, comentó.

Entre los cultivos más afectados, la aceituna cayó 70,8%, la fresa 60.6%, el maíz choclo 42.4%, y la palta 6.9%. “Otros productos clave como la papa, arroz, menestras, cebolla, el mango y la fresa también presentan daños severos en distintas etapas de desarrollo”, precisó.

Gobiernos

En ese sentido, Rojas señaló que pese a la advertencia de los especialistas en temas relacionados con el clima, el gobierno central, los gobiernos regionales y gobiernos locales, no han ejecutado acciones de prevención ni utilizaron sus presupuestos establecidos en sus planes de contingencia.

“La única respuesta del Estado, a la fecha, es la declaración de emergencia en 796 distritos de 23 regiones por 60 días”, manifestó.

Señaló también que se generará desempleo y aumento de la pobreza en la zona rural.

Además, provocará la descapitalización y endeudamiento de los productores, la alteración del proceso fisiológico de las plantas y un aumento de plagas y enfermedades en los animales, que hará disminuir la oferta de alimentos.