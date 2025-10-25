La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, se alineó ayer con lo manifestado por el premier Ernesto Álvarez y se mostró proclive a acudir al Tribunal Constitucional con el objetivo de evitar que las leyes emitidas por el Congreso puedan incrementar el déficit fiscal.

El Consejo Fiscal (CF) advirtió que el Congreso ha generado leyes que comprometen aproximadamente S/ 36 mil millones de la caja fiscal, y demás tiene en proyectos en sancionar otras normas que sumarían otros S/ 25 mil millones.

Ello, según explicaron los integrantes del CF, acelerará el crecimiento del déficit fiscal al punto que podría alcanzar el 5.5%, tasa muy alta que comprometería un alto porcentaje de los recursos públicos para destinarlo al pago de la deuda externa, con un alto riesgo de que Perú pierda su grado de inversión por lo que los créditos, tanto del Estado como de los privados, se encarecerían.

“Estamos totalmente alineados con eso (la responsabilidad fiscal), pero más que ir a las instancias que corresponden, que seguro se tiene que hacer, vamos a generar este diálogo con el Congreso para que se entienda que todos tenemos que trabajar juntos por la responsabilidad fiscal de nuestro país”, señaló.

ASOCIACIONES

De otro lado, Miralles explicó que el Perú está construyendo una nueva etapa de crecimiento basada en la seguridad, la democracia y la inversión.

“La infraestructura no es solo cemento ni acero, es empleo, productividad y oportunidades para millones de peruanos. Pero nada de ello perdura si no garantizamos su operación y mantenimiento; solo así los servicios públicos se vuelven sostenibles, eficientes y de calidad”, dijo en la inauguración del Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo – CIID 2025.

Manifestó que en 2024 el país registró un crecimiento histórico de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), con más de $ 8,900 millones en proyectos adjudicados, el monto más alto de la última década.

En ese sentido indicó que en lo que resta de 2025 se prevé adjudicar $ 1,411 millones adicionales en proyectos emblemáticos como el Parque Industrial de Ancón y la PTAR de Puerto Maldonado.

Además, Miralles refirió que se suscribirán cuatro adendas que representan compromisos por $ 2,421 millones.

Para 2026, Proinversión impulsará una cartera de $ 10,398 millones en sectores estratégicos como electricidad, saneamiento y transporte, además de la adenda del Segundo Grupo de Aeropuertos por $ 1,300 millones.

“El reto no es solo construir más, sino construir mejor, con una mirada de largo plazo y con responsabilidad fiscal. Cada sol invertido debe transformarse en bienestar y confianza para las familias peruanas”,