El Banco Bci Perú concretó su primera emisión de deuda de mediano plazo en el mercado de capitales local, operación que refuerza su confianza en el sistema financiero peruano y en el interés de los inversionistas por instrumentos en moneda nacional.

La colocación, dirigida al público en general, alcanzó un monto de S/77.8 millones, con una demanda que superó en 1.6 veces el rango inicialmente previsto.

El bono fue emitido en soles, a un plazo de tres años, con fecha de vencimiento en enero de 2029 y una tasa de 5%, equivalente a un spread (diferencia) de 80 puntos básicos sobre la deuda soberana.

Favorable

Esas condiciones reflejan, según el banco, una percepción favorable del riesgo crediticio de la entidad y un entorno competitivo para el financiamiento de largo plazo.

Desde la institución destacaron que la operación marca un hito en su estrategia en el país.

“Esta primera emisión de deuda de mediano plazo representa un hito para Bci en el mercado peruano. Las condiciones financieras alcanzadas y la alta demanda recibida reflejan la confianza de los inversionistas en el banco y en nuestro compromiso de largo plazo con el país”, señaló Javier Swayne, gerente de Finanzas y Tesorería de Banco Bci Perú.

Con esa emisión, Bci diversifica sus fuentes de fondeo y reafirma su apuesta por contribuir al desarrollo del mercado de capitales peruano.