El cambio climático que está generando El Niño está impactando en los cultivos del sector agrícola. Así, entre enero y mayo de este año, las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron $ 4 mil 518 millones 609 mil, mayor en 4.8% en comparación con el mismo periodo del 2025 ($ 4 mil 308 millones 349 mil).

Sin embargo, el volumen que se envió al extranjero registró una caída de 1%, explicó el presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Elkin Vanegas.

Explicó que los cambios abruptos de calor alteran los ciclos productivos de los cultivos, generando la presencia de plagas y, en consecuencia, problemas fitosanitarios. Es decir, el fenómeno de El Niño ya está impactando en el sector agrícola.

“En el norte del país se observa un impacto en la producción de uva, palta, arándano y en el mango de la variedad Kent, cuya floración requiere temperaturas cercanas a los 16 °C durante las primeras horas del día y la noche. Asimismo, la palta de Ayacucho registra un contenido de materia seca por debajo de 22%, lo cual afecta su exportación, pues deteriora la calidad”, señaló.

Por ello, señaló que es indispensable fortalecer el manejo y cuidado de los sembríos de los pequeños y medianos productores, monitorear el estado de los campos y adoptar medidas de prevención, por ello destacó la importancia de transferir conocimientos que permitan a los agricultores enfrentar de mejor manera los efectos climatológicos.

Recordó que episodios anteriores del fenómeno El Niño evidenciaron la alta vulnerabilidad de la infraestructura vial del país. Entre los puentes más afectados figuran Bolognesi, San Miguel, Independencia, Simón Rodríguez, Carrasquillo y Salitral, en Piura; Reque, Motupe, Zurita, Mórrope, Salas, Anchovira y Vilela, en Lambayeque; y Virú, en La Libertad.

Productos

En los primeros 5 meses del año, según el ADEX Data Trade , los envíos agroindustriales (no tradicional) alcanzaron $ 4 mil 252 millones, registrando un alza de 3.7% respecto al mismo periodo del 2025. Pero, en volumen (1,863 toneladas) tuvo una contracción de 2.3%.

En monto FOB sobresalieron las uvas ($ 783 millones 343 mil), paltas ($ 704 millones 759 mil) y los arándanos ($ 359 millones 202 mil). Considerando los volúmenes, el de las uvas cayó 0.4%, el de mangos retrocedió 10.8%, el del cacao en grano fue -2.7% y el del mango en conserva -29.6%. Pero el de las paltas se incrementaron en 9.5% y el de arándanos en 20.9%.

Sobre los despachos del sector agro tradicional, sumaron $ 267 millones, mayor en 28%. En volumen (95 mil 157 toneladas) se incrementó 31.1%. El café sin descafeinar y sin tostar ($ 228 millones 285 mil) lideró la demanda, seguido del azúcar de caña, lana sin cardar ni peinar, melaza de caña, cueros y pieles enteros de bovino, entre otros.

Al respecto, para fortalecer las agroexportaciones, ADEX realizó una capacitación dirigida al personal de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, a quienes capacito de las nuevas tecnologías y dispositivos incorporados en los envases utilizados para transportar alimentos.

También promueve la participación de empresas peruanas en SIAL París 2026, una de las principales ferias internacionales de alimentos y bebidas que se realizará en octubre, así como en la Expoalimentaria, cuya sede será Lima, entre el 23 al 25 de setiembre.