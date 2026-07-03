Los gobiernos regionales y locales deben priorizar la ejecución de acciones de limpieza, mantenimiento y descolmatación de ríos y quebradas ante la próxima temporada de lluvias para reducir riesgos de inundaciones y posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica y a las actividades productivas, advirtió la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Precisó que esas acciones son fundamentales ante los escenarios climáticos advertidos por el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que prevé la posible ocurrencia de eventos hidrometeorológicos de alta intensidad.

Además, la ANA informó que mantiene de forma permanente la identificación, actualización y priorización de puntos críticos en ríos y quebradas a nivel nacional, información clave para la gestión del riesgo de desastres.

Coordinación

En ese marco, la ANA informó que pone a disposición de los gobiernos regionales, locales y demás entidades públicas información técnica sobre puntos críticos en cauces a nivel nacional para facilitar la planificación y ejecución de intervenciones preventivas.

Precisó que a través de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Administraciones Locales de Agua (ALA), se facilita el acceso a esa información, que incluye la ubicación de puntos críticos y fichas técnicas referenciales aprobadas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

También, brinda asistencia técnica mediante reuniones de coordinación, canales digitales institucionales y atención en sedes a nivel nacional.

En esa línea, la ANA reiteró que la limpieza y mantenimiento de cauces es responsabilidad de las entidades competentes según la normativa vigente, y constituye una medida clave de prevención frente a lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño.