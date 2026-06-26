A pesar de la presencia de El Niño (Costero y Global), cuyos efectos se acentuarán más entre fines de este año y el verano del 2027, el Gobierno no ha puesto el acelerador para ejecutar las obras de prevención.

En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que el gobierno saliente está dejando de ejecutar obras de prevención por S/ 11,621 millones.

Precisó que la cartera de prevención que administra la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) involucra 61 proyectos valorizados en S/ 22,784 millones, pero al 19 de junio del presente año tuvo un avance promedio de 51%, mientras que 44 proyectos presentan restricciones presupuestales y seis permanecen suspendidos.

Entre los proyectos que deben destrabarse con carácter de urgencia, según la CCL, son aquellos que protegerán a Lima de inundaciones (S/ 1,550 millones por ejecutar, tiene un 3.7% de avance).

También están las obras de drenaje pluvial de cuatro distritos de Chiclayo (S/ 1,464 millones pendientes y 9.2 % de avance).

Del mismo están la obras de protección contra inundaciones del río La Leche en Lambayeque (suspendida, con S/ 1,217 millones por ejecutar y 9.9 % de avance, así como las del drenaje pluvial de cinco distritos de Trujillo (tiene 14.1 % de ejecución).

Agilizar

Al respecto, la CCL exhortó al Gobierno saliente a utilizar las semanas que restan de su gestión para acelerar y destrabar las obras críticas pendientes.

Además, hace un llamado al Gobierno entrante priorizar la prevención de desastres desde el primer día de gestión y destrabar de inmediato los S/ 11,621 millones pendientes, garantizando los recursos necesarios y establecer mecanismos extraordinarios.

Advierte también que de no culminarse a tiempo las obras actualmente en marcha, existe el riesgo de que parte importante de los avances e inversiones realizadas se pierda o resulte seriamente afectada cuando se presente el fenómeno de El Niño.