Es probable que El Niño genere gastos imprevistos a muchas familias que viven en el norte del país, muy vulnerable a los efectos de este fenómeno climático, y se verían obligadas a tomar créditos para salir de la emergencia.

Al respecto, Lorena Jara, gerenta principal del Hub Convenios de Banco Pichincha del Perú, recomendó revisar con anticipación las finanzas y tener un plan frente a posibles gastos extraordinarios.

Por ello, señaló que una de las principales recomendaciones es evitar tomar decisiones financieras de último minuto. “Antes de recurrir a un préstamo, se debería evaluar cuánto dinero se tienen disponible después de cubrir los gastos esenciales, qué otras obligaciones se tienen y qué impacto tendría una nueva cuota sobre el presupuesto mensual”, indicó.

Jara dijo que la prevención también debe ser en el ámbito financiero. “Si una familia enfrenta un gasto inesperado, es importante que evalúe su capacidad real de pago y compare alternativas formales de financiamiento. Un crédito puede ser una herramienta útil cuando responde a una necesidad concreta y la cuota está dentro de las posibilidades del presupuesto”, anotó.

A tomar en cuenta

Así, la especialista recomendó que para evitar que una necesidad puntual se convierta en un problema financiero de largo plazo, se debe de considerar si realmente se necesita financiar un nuevo crédito sin comprometer las finanzas.

También se debe considerar cuánto se puede pagar mensualmente porque la cuota debe ser compatible con el dinero que queda disponible después de cubrir gastos esenciales. Además, es importante revisar la tasa, el plazo, las comisiones, los seguros y el costo total del financiamiento.

Además, si ya se tiene otros créditos, antes de asumir uno nuevo, conviene revisar si es posible ordenar las finanzas o consolidar deudas, evitando comprometer una proporción excesiva de los ingresos. Se debe evaluar también si se podrá seguir pagando la cuota ante una reducción de ingresos o un nuevo gasto inesperado.

Crédito por convenio

Así, en el conjunto de opciones que ofrece el sistema financiero existe el el crédito por convenio que permiten acceder a un préstamo personal con descuento por planilla.

“Este mecanismo facilita la programación de los pagos al realizarse el descuento directamente de la remuneración, aunque la contratación continúa sujeta a evaluación crediticia”, precisó Jara.

Explicó que en el caso de Banco Pichincha, permite acceder hasta S/200.000, sujeto a evaluación, y financiarse hasta en 72 meses. También permite consolidar deudas y realizar pagos anticipados sin costo, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Señaló que los convenios pueden formar parte de una estrategia de bienestar financiero para los trabajadores. “Para las empresas, ofrecer alternativas formales puede facilitar que sus colaboradores conozcan opciones reguladas y tengan mecanismos de pago previsibles cuando necesitan financiar un proyecto, atender un gasto importante o reorganizar sus obligaciones”, manifestó.