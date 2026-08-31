El fenómeno de El Niño (FEN) está poniendo en riesgo la capacidad de pago de la créditos, especialmente entre las microempresas, según Comex Perú.

En su Semanario 1317, el gremio empresarial señala que la menor cartera vigente, el aumento de los refinanciamientos y “el repunte de la morosidad revelan una vulnerabilidad que trasciende al sistema financiero y plantean el desafío de gestionar el riesgo climático de la manera más eficiente y estratégica”.

Del total de créditos otorgados por la banca múltiple a junio de 2026, el 58.9% fueron créditos empresariales.

Dentro de esa cartera, las microempresas registran una caída porque entre junio de 2025 y junio de 2026, el saldo de sus créditos cayó de S/ 4,876 millones a S/ 4,246 millones, menor en 12.9%, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Comex Perú explica que se distinguen tres tipos de cartera de créditos de las microempresas, según la situación de pago: vigentes, refinanciados o reestructurados y atrasados.

SITUACIÓN

Señala que los créditos vigentes mantienen sus pagos conforme a las condiciones pactadas y no presentan atrasos relevantes. Disminuyeron 14.1%, al pasar de S/ 4,669 millones a S/ 4,012 millones.

“En contraste, aumentaron los créditos que presentan dificultades de pago. Los refinanciados y reestructurados, que son aquellos cuyas condiciones originales deben modificarse debido a problemas del deudor para cumplir lo pactado, crecieron 39.9%, al pasar de S/ 15 millones a S/ 21 millones en el periodo analizado”, anota.

En tanto, los créditos atrasados, correspondientes a obligaciones cuyo pago no se realizó en la fecha prevista, aumentaron 11%, de S/ 192 millones a S/ 213 millones.

“En conjunto, la comparación muestra una evolución desfavorable de la cartera, marcada por la reducción de los créditos vigentes y el incremento de aquellos que requieren modificaciones o presentan atrasos”, precisa.

El gremio empresarial indica que la morosidad constituye otra dimensión relevante porque permite dimensionar la magnitud del riesgo de incumplimiento de pagos que acumulan un determinado número de días de atraso, reflejando una mayor probabilidad de incumplimiento y un mayor riesgo para la cartera.

“En el segmento de microempresas, los episodios de mayor morosidad han coincidido con periodos de fuerte afectación climática, como El Niño costero de 2017 y el FEN de 2023, lo que sugiere una relación relevante entre los choques climáticos y la capacidad de pago de las microempresas”, indica.