El pedido de facultades legislativas enviado recientemente por el Ejecutivo al Congreso representa una oportunidad concreta para recuperar la competitividad del sector hidrocarburos y actualizar su marco normativo, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

Destacó que, entre las medidas planteadas por el Ejecutivo están el establecimiento de disposiciones para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos; optimizar los mecanismos contractuales; y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos, incluyendo la petroquímica.

“Las facultades legislativas representan una posibilidad real para generar mejores condiciones para el desarrollo del sector. Necesitamos facilitar la exploración y producción, contar con mecanismos contractuales más eficientes y eliminar trabas que hoy retrasan la ejecución de proyectos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Según el gremio, las medidas son especialmente relevantes frente a la necesidad de reponer las reservas de hidrocarburos del país y recuperar los niveles de inversión en exploración y producción.

La inversión anual en exploración pasó de $ 946 millones 700 mil (2012) a apenas $ 9.8 millones (2025), una reducción de 99%. Esta caída limita la posibilidad de descubrir y desarrollar nuevas reservas y compromete la capacidad del país para sostener su producción de hidrocarburos en el largo plazo.

En ese contexto, señala la SPH, resulta fundamental tener un entorno regulatorio ágil, predecible y eficiente que permita acelerar el desarrollo de proyectos, manteniendo los estándares ambientales y sociales exigidos.

Masificación

El gremio precisó que la revisión del marco regulatorio debe considerar una visión integral de la cadena de valor de los hidrocarburos, que incluya el desarrollo de infraestructura, la revisión del régimen de regalías, la masificación del gas natural y el impulso de actividades con mayor valor agregado, como la petroquímica.

Sobre la industria de petroquímica, la SPH indicó que su desarrollo puede contribuir a industrializar los recursos de hidrocarburos, atraer nuevas inversiones y generar cadenas productivas y empleo especializado.

“Necesitamos aprovechar esta oportunidad para fortalecer la seguridad energética del país y generar las condiciones que permitan aprovechar nuestro potencial hidrocarburífero. Una regulación más eficiente y una visión integral de la cadena de valor pueden contribuir a que nuestros recursos se conviertan en mayor desarrollo y oportunidades para el país”, agregó Cantuarias.