El asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria, Mario Seoane, informó que el 1 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC), ordenó nuevamente se pague los bonos a unas 300 mil personas a las que se expropió sus tierras en el marco de la Reforma Agraria, hace más de 50 años.

Precisó que la mayoría de los bonistas que tienen pendientes el pago fueron pequeños propietarios, quienes, según dispone el TC, deberían recibir el pago en un plazo de dos años.

Seoane explicó que el TC ya había dispuesto, en el 2013, el pago respectivo, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía hacer el cálculo del valor de las tierras expropiadas, pero la fórmula que aplicó arrojó cero soles.

En ese sentido, la nueva sentencia del TC declaró inconstitucional la fórmula de valorización de los bonos del MEF, el que dispuso mediante el Decreto Supremo 242- 2017- EF.

“Es decir, ordena al MEF que, primero, implemente una nueva fórmula, en 60 días y se calcule el valor actualizado de los bonos y que reabra el procedimiento administrativo de pago. Además, el TC ha aclarado los criterios de valorización de los bonos, que el MEF debe cumplir si o si”, indicó a Correo.

Dijo que con el nuevo cálculo se aplicarán los intereses correspondientes, según la tasa reconocida en su momento, por cada bono.

Plazo

Seoane explicó que el TC ha ordenado que el MEF, en 60 días, implemente el procedimiento de pago.

En ese sentido, refirió que el monto a pagar a cada una está en relación al número de hectáreas expropiadas, pero se ha calculado que el importe de la deuda sería de unos S/ 3,000 millones.

“Ese monto es la mitad de la deuda que el Estado ha reconocido en Fonavi y en la actualidad se les está pagando”, comentó.

Seoane señaló que el MEF, esta vez, deberá cumplir con la sentencia del TC, de lo contrario tendrá una consecuencia legal.