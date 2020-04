Para el economista de Macroconsult, Elmer Cuba, inyectar S/ 30 mil millones a la economía, busca evitar se rompa la cadena de pago; que cuando el lunes 13 de abril, al final de la cuarentena, las empresas no cierren ni despidan trabajadores, ni se desacelere el consumo.

En diálogo con Correo dijo que esta “inyección” es una medida potente de cara a una recesión económica en el país por efecto del virus. Destacó las medidas del Ejecutivo, como dotar de liquidez a la gente con trabajo formal, así como a los pobres, con el bono de S/ 380, pero, pide medidas a favor de cinco millones de trabajadores independientes e informales porque no tienen a quien pedir un préstamo.

¿Está bien que el Gobierno comprometa 12% del PBI con las medidas de emergencia, entre las que está la inyección de S/ 30 mil millones?

Me parece la más potente medida de todas las que se ha tomado de cara a una depresión económica. De todas formas habrá una recesión en Perú, pero estas medidas van hacer que la recesión no se extienda a todas las empresas y a todas las familias. Es una buena medida

¿Se conoce detalles del paquete de los S/ 30 mil millones?

Es una medida que busca inyectar S/ 30 mil millones al sistema bancario, para que preste a las empresas, con respaldo del Tesoro Público. Es una política muy potente que seguro algún otro país lo van a copiar, pero no todos podrán porque no tienen tanto espacio fiscal como Perú. El Estado les prestará para que paguen sueldos, alquiler, o a sus proveedores. Una vez que vendan sus productos, pagarán al banco. Esto es lo que se ha cortado. Se quiere garantizar que las empresas sigan trabajando.

¿Para todo tipo de empresas?

Eso no se sabe, recién se podrá saber este jueves. En principio es por tamaño del monto.

¿Será útil para la reactivación?

No, hay que esperar, ahora son medidas de urgencia que deben estar listas antes de que se abra la cuarentena. Toda la cañería nueva tiene que estar lista el 13 de abril, para que las empresas, ese día, no cierren, para que no sea un lunes tan negro, ni para las familias ni para las empresas. Estos circuitos deben estar listos, operativos antes del 13, no en mayo.

¿Cree que la cadena de abastecimiento está bien?

Hay que limando la desinteligencia operativa, pronto; no puede fallar. El reto en Perú es que la cañería fluya, que llegue a las empresas, a las personas, a la oferta, la parte logística, para que haya alimentos todos los días.

¿Facilitarán las medidas de cara a la reactivación?

La reactivación se dará recién en el 2022. Hay gente con trabajo y puede tener liquidez con la CTS y la AFP, que recibirá su sueldo. Me preocupa más la gente que está en el medio, que no es pobre urbana, que no califica para el bono de los S/ 380. Este segmento se está secando, está molesto y puede hacer fracasar la cuarentena , hay que darle liquidez.

¿Qué hacer?

Pedir al Gobierno de algún mecanismo para atenderlos. El empleo formal, que es el 30%, ya recibe liquidez. Del otro 70%, se ha escogido al 30% más pobre que recibe el bono de S/ 380, pero al medio, siendo no pobre, tampoco es formal.

¿Cuántos son los del medio no atendido?

Midiendo como Población Económicamente Activa (PEA) urbana, en Perú son 12 millones de personas, de entre 18 y 65 años; sólo los que trabajan en el sector privado. De los 12 millones, 4 millones son formales; a 3 millones se les da bonos de S/ 380. Cinco millones están al medio, son los independientes e informales, es más difícil de llegar a ellos, pero hay que llegar. El Ministerio de Trabajo está a cargo de ellos, pero sólo de un millón. Hay gente que no está recibiendo, no califican para los S/ 380, pero tampoco reciben CTS.

¿Qué sugiere para la gente del medio, de la clase media?

En verdad es clase media vulnerable. En Perú eres pobre si ganas debajo de un umbral, pero si ganas S/ 50 más de este umbral, ya no eres pobre, tampoco rico, no es clase media avanzada; no tiene ahorro bancario, no tiene activo para vender, no tiene quién le preste. El Gobierno debe subir este umbral para que reciban algún beneficio y formen parte del impulso fiscal y minimizar la recesión.

Perfil

Elmer Cuba

Máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue consultor de organismos multilaterales. Fue funcionario en organismos reguladores. Director independiente en diversas compañías. Actualmente es director del Banco Central de Reserva.