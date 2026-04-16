En el Perú, cinco de cada diez emprendedores son jóvenes, según datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2026, lo que posiciona al país como uno de los más activos en emprendimiento juvenil en la región. Sin embargo, la sostenibilidad sigue siendo el principal desafío: ocho de cada diez negocios cierran antes de cumplir su primer año, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este dinamismo empresarial convive con retos estructurales dentro del ecosistema. En los últimos siete años, se han invertido más de 370 millones de dólares en startups en el país. No obstante, a diferencia de otras economías regionales, la mayoría de emprendimientos no logra superar la etapa de maduración. Actualmente, el Perú aún no cuenta con startups consideradas unicornios, es decir, empresas valorizadas en más de 1000 millones de dólares.

En el marco del Día del Emprendedor, que se conmemora el 16 de abril, especialistas destacan la necesidad de comprender las causas que limitan el crecimiento sostenido. Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima, explicó que uno de los errores más frecuentes es priorizar la solución sin haber validado previamente el problema en el mercado.

“Muchos emprendedores se enamoran de su idea y lanzan productos que no responden a una necesidad real. La subsistencia de un negocio depende de resolver un problema existente mejor que la competencia y adaptarse a los cambios del entorno”, señaló el especialista.

El principal error: crear soluciones sin validar el problema

Según el experto, más del 70 % de las startups fracasan por falta de mercado y no por falta de producto. Esto ocurre cuando las propuestas se desarrollan desde la experiencia personal del emprendedor y no desde las necesidades reales del público objetivo.

En ese contexto, validar la idea con clientes potenciales y analizar el tamaño del mercado se vuelve una tarea indispensable antes de invertir recursos significativos.

Cinco claves para construir un emprendimiento sostenible

Especialistas en innovación recomiendan aplicar estas acciones estratégicas para aumentar las probabilidades de éxito de un negocio en sus primeras etapas:

1. Entender al mercado

Escuchar al cliente y comprender sus necesidades permite estimar el mercado potencial y desarrollar un producto mínimo viable alineado con la demanda. Además, considerar la posibilidad de atender mercados internacionales amplía oportunidades de crecimiento.

2. Construir equipos complementarios

Integrar perfiles diversos mejora el análisis estratégico. Contar con socios o mentores con experiencia empresarial permite anticipar riesgos y tomar decisiones más informadas.

3. Definir un modelo de ingresos claro

Establecer desde el inicio cómo se generarán ingresos evita procesos de cobro confusos y mejora la experiencia del cliente. La claridad en la monetización es clave para la sostenibilidad.

4. Adaptarse al cambio

El entorno empresarial evoluciona constantemente debido a factores como nuevas tecnologías o cambios regulatorios. Ajustar la propuesta de valor de manera oportuna permite mantener la competitividad.

5. Integrar herramientas digitales

El uso de plataformas digitales facilita la organización del negocio y la gestión de la información. Asimismo, las herramientas basadas en inteligencia artificial permiten validar ideas, generar contenido y desarrollar prototipos de manera más rápida.