El mercado arequipeño se sigue diversificando de nuevas inversiones, esta vez la multinacional de confitería española The Fini Company concretó su ingreso formal al mercado de dicha ciudad.

Ocurre que esto se da luego que dicha multinacional firmara un contrato de franquicia con la firma de Arequipa EMA Group Inversiones S.A.C. La transacción permitirá a la compañía española, con presencia comercial en más de 100 países, posicionar su catálogo de productos en la macrorregión sur y consolidar su plan de expansión en el Perú mediante el modelo de licencias operativas.

El acuerdo estratégico otorga a EMA Group la representación exclusiva para el desarrollo de la marca en la plaza arequipeña, apuntando a capturar la demanda del sector retail y del consumo masivo de confitería. Michael Bellido Valencia, gerente general de EMA Group Inversiones, señaló que la operación busca dinamizar la oferta comercial local con estándares de calidad internacionales dentro de un segmento con alto potencial de rotación.