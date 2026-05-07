Entre el 14 y 16 de mayo próximo, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en colaboración con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), organizarán el Perú Travel Mart, que se realizará en Lima

Se espera que genere ventas por $ 19 millones, tanto de productos y servicios turísticos del Perú para el mundo.

Posteriormente, el Perú Travel Mart continuará en viajes de familiarización a las ciudades de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas e Ica.

El evento está convocando a tour operadores y mayoristas de los distintos mercados emisores de turistas para el Perú. A la fecha, 197 empresarios y 10 medios de prensa internacional vendrán de 29 países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Reino Unido, China e India, entre otros. En 2026 se suma Australia como nuevo mercado.

Oportunidad

Maritza Montero, presidenta del comité organizador del Perú Travel Mart 2026, señaló que se ha superado todas las metas de las ediciones anteriores.

“Hoy el Perú Travel Mart se consolida como una oportunidad única para empresas nacionales dedicadas al turismo, quienes podrán mostrar de manera directa sus productos y servicios a compradores de 29 mercados internacionales”, comentó

Explicó que para la edición 2026 se consolidará la descentralización del evento con cinco destinos para los viajes de familiarización, donde más de cien compradores viajarán a Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas e Ica hasta el 20 de mayo.

“Ellos podrán disfrutar de las rutas turísticas de cada ciudad, su cultura, historia, gastronomía local y experiencias únicas que se han preparado como parte del Perú Travel Mart 2026″, precisó.

Montero refirió que Perú Travel Mart 2026 ha sido declarado Evento de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur) y se configura como un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la imagen del país como un destino seguro.