El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sector exportador y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a fin de enfrentar los impactos del cambio climático, que en el caso del Niño Costero de 1982-1983, influyó en la caída de 12% del PBI de 1983.

Sobre el riesgo que representa el fenómeno natural, recordó que ambas instituciones firmaron un convenio en septiembre del año pasado y en cuyo marco se realizó el taller “Herramientas y servicios agrometeorológicos del Senamhi para la competitividad y gestión de riesgos climáticos del sector exportador”.

En el taller se compartió información climática con empresarios, de tal forma que puedan usarla en su planificación productiva, logística y comercial.

Precisó que esa alianza busca cambiar el enfoque reactivo por uno preventivo, ofreciendo información meteorológica regional que apoye la planificación.

Tello Ramírez señaló que, según el Ministerio del Ambiente (Minam), Perú es uno de los países más vulnerables frente a los riesgos climáticos, situación que impacta con mayor intensidad en las zonas más expuestas, afectando directamente la producción y el bienestar económico de las comunidades.

Manifestó que El Niño genera graves consecuencias en la infraestructura y en diversas cadenas productivas, como la agricultura, la pesca, la acuicultura, la silvicultura y otras actividades que se desarrollan en la costa, sierra y selva.

Impacto

El presidente de ADEX señaló que los efectos de El Niño se intensifican en las zonas y poblaciones más vulnerables, incidiendo negativamente en los niveles de pobreza y bienestar.

“Como gremio líder en la promoción del comercio exterior peruano, apostamos por una agenda de cooperación público-privada que fortalezca un sector exportador más resiliente y competitivo. Es clave para reducir costos logísticos y asegurar el cumplimiento de contratos en los mercados internacionales”, anotó.

El informe ‘El Efecto Heterogéneo del Fenómeno del Niño Costero en las Exportaciones Agrícolas y Pesqueras del Perú’ del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, señaló que además de la caída del PBI en 1983, se experimentaron contracciones de -12.5% en los envíos agrarios y de -47% en los pesqueros.

“Hoy, nuestros exportadores operan en un entorno cada vez más exigente, en el que la creciente inestabilidad climática impacta directamente en la producción, la logística y la continuidad de las operaciones empresariales”, indicó el presidente de ADEX.