En la segunda quincena de noviembre, el Banco Central de Reserva (BCR) realizó la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas a un grupo representativo de empresas de los diversos sectores económicos del país, así como a instituciones financieras y analistas económicos.

Así, de la encuesta se concluye que de los doce índices de expectativas empresariales, nueve repuntaron, manteniéndose siempre en el tramo optimista, es decir, sobre los 50 puntos.

Sobre las expectativas de la economía a tres y 12 meses, pasaron de 55.9 a 58.2% y de 61 a 63.9%, respectivamente.

También las expectativas sobre el sector en el que se desenvuelven, así como de la situación de sus empresas, se mantienen altas.

Pero, las expectativas sobre la demanda de sus productos a tres meses retrocedieron y aún así están arriba de los 60 puntos.

Empleo

Las expectativas sobre la contratación de personal a tres mese se mantiene optimista, que de 54.3% (octubre) pasó a 55.9% (noviembre), pero a doce meses retrocedió y pasó 63.7% a 62.8%.

En tanto, las expectativas sobre la inversión de sus empresas a tres meses retrocedió y pasó de 56.5% (octubre) a 55.8% (noviembre). A doce meses pasó de 65.3% a 65.4%.

De otro lado, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, la expectativa sobre el dólar a 12 meses pasó de S/ 3.53 a S/ 3.49.