El grupo italiano Enel anunció este martes 22 de noviembre su salida de Perú, Argentina y Rumanía a partir del 2023.

A través de un hecho de importancia registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se detalló que la noticia se dio durante el evento Capital Markets Day, donde la compañía ratificó su retiro de estos países, tal como se había adelantado días atrás.

“Mediante la presente Enel Distribución Perú S.A.A. cumple con informar que en la fecha nuestra sociedad matriz Enel S.p.A. ha llevado a cabo el evento denominado “Capital Markets Day”, en el que presentó su plan estratégico para el período 2023 – 2025. En dicho evento, entre otros aspectos, anunció como parte de su estrategia la intención de salir del mercado peruano”, detalla el comunicado.

¿A qué se debe el retiro de Enel?

La decisión de la empresa es parte de una estrategia global para reducir la deuda y optimizar su cartera de negocios, la firma anunció un plan de venta por unos US$ 21,590 millones, que incluye sus activos en Perú.

“La razón de la venta es que hemos alcanzado una posición estable de crecimiento. No podemos invertir mucho más en el país por diversas razones, por lo tanto, no es un juicio sobre si nos gusta o no Perú, pero hemos terminado lo que teníamos que hacer ahí y no hay mucho más que hacer comparado con otros lugares”, explicó el CEO de Enel, Francesco Starace.

Además, la desinversión de Enel en los países anunciados está enmarcada en la crisis energética global generada por la guerra en Ucrania, y tiene por objeto reducir su deuda para el financiamiento de nuevas inversiones.

La estrategia de la multinacional contempla también la venta de su portafolio de gas natural en España, la venta de su negocio de distribución eléctrica en Brasil (Ceará) y su retiro de “activos renovables menores no vinculados a bases de clientes importantes”.

Con esto, Enel espera reducir su deuda en alrededor de 21,000 millones de euros y lograr un impacto positivo de 2,800 millones de euros en su Ebitda ordinario y de 900 millones de euros en sus ingresos ordinarios netos al 2024.

“Al final del período del plan, el grupo espera ser más ágil, centrándose en sus países principales (core countries), con una reducción esperada en la fuga de minorías y una mejora significativa en las métricas crediticias”, precisó.

¿Cuáles son los planes de la firma para los siguientes años?

La firma anunció que tras su salida y venta de activos en Perú, Argentina y Rumania, se enfocará en seis mercados: Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.

Asimismo, tiene como objetivo centrarse en la cadena de valor integrada con el fin de obtener electrificación sostenible, necesaria en los sistemas energéticos globales. De esta forma, esperan que, hacia el 2025, el 90% de sus ventas a precio fijo sean de electricidad libre de carbono.

Por otro lado, Enel explicó que la salida de Perú y Argentina responde a que en Brasil, Chile y Colombia tiene una posición más sólida y su experiencia en evolución digital puede desplegarse mejor, concentrándose en las grandes áreas metropolitanas.

Dicho esto, Enel permanecerá en estos países de Sudamérica, en los invertirá cerca de US$ 2,300 millones (14% de su capex) entre el 2022 y 2025.

En líneas generales, la compañía tiene seis países principales (Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia), donde en conjunto se priorizará inversiones de unos US$ 38,080 millones en los próximos tres años.

¿A quién reemplazó Enel?

En octubre del 2016 las Juntas Generales de Accionistas de las empresas del Grupo Enel en Perú aprobaron el cambio de nombre de Edelnor, Edegel y Eepsa, que pasaron a convertirse en Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura, respectivamente.

“La industria de la energía está cambiando aceleradamente y nuestro modelo de negocio cambia para atender las nuevas necesidades de nuestros clientes”, dijo Carlos Temboury, country manager de Enel Perú en ese entonces.

De esta manera, a través de Enel Distribución Perú (ex Edelnor), el Grupo Enel distribuyó electricidad a cerca 1.4 millones de clientes en Lima, equivalente al 20% de participación de mercado.

Asimismo, Osinergmin evaluó a la firma como la distribuidora con los mejores estándares de calidad de servicio en todo el Perú, en términos de los indicadores SAIDI (Índice de Duración de Interrupción Promedio) y SAIFI (Índice de Frecuencia de Interrupción Promedio).

