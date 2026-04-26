La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez se pronunció este sábado ante los hechos registrados en Estados Unidos y manifestó su rechazo frente al frutrado atentado contra el presidente Donald Trump. A través de sus redes sociales, Rodríguez extendió deseos de bienestar hacia el mandatario, su esposa Melania y los asistentes a la cena de corresponsales.

“La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, señaló en otra parte de su comunicado.

Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 26, 2026

¿Qué ocurrió en Washington?

El presidente de Estados Unidos fue evacuado de urgencia este sábado del hotel Hilton de Washington, donde se realizaba el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El caos se desató en el lugar cuando un individuo ingresó al vestíbulo y disparó contra el arco de seguridad, obligando al Servicio Secreto a retirar rápidamente al mandatario, a la primera dama y a varios miembros del Gabinete.

Tras el despliegue de seguridad, las autoridades confirmaron la detención del sospechoso, quien fue identificado horas después como un hombre de 30 años originario de California. Aunque el Servicio Secreto mantuvo cautela sobre posibles víctimas en un primer momento, el presidente Trump informó posteriormente que un agente policial recibió un disparo durante el suceso, precisando que el efectivo se encontraba fuera de peligro.

Horas después, el mandatario estadounidense ofreció una conferencia para destacar el trabajo de su equipo de seguridad. Asimismo, indicó que el tirador fue capturado y ahora permanece en custodia de las autoridades.

🇺🇸 | URGENTE: El sospechoso en el tiroteo de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California. pic.twitter.com/9PexqH4LRY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026