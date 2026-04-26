Un atentado armado se registró la tarde de este sábado en el distrito de Chorrillos, generando preocupación entre vecinos y usuarios del transporte público. El hecho ocurrió cuando un bus de la empresa Sur Lima se encontraba a pocos metros de culminar su recorrido.

Según el reporte de Exitosa, la unidad se desplazaba hacia su patio de maniobras ubicado en la zona de Inmaculada de Villa cuando fue interceptada. En ese momento, un sujeto con el rostro cubierto efectuó varios disparos contra el vehículo con dirección hacia la cabina del conductor.

Durante el ataque se escucharon al menos tres detonaciones que alertaron a quienes se encontraban en los alrededores. Tras realizar los disparos, el atacante huyó del lugar a bordo de una motocicleta que lo esperaba a corta distancia.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | La tarde del sábado 25 de abril, en el distrito de Chorrillos, un sujeto disparó contra un bus de la empresa de Transporte y Servicios Múltiples Sur Lima cuando se encontraba retornando a su paradero inicial. Afortunadamente, el chofer del vehículo… pic.twitter.com/yY6xNR5zKO — Exitosa Noticias (@exitosape) April 26, 2026

Respuesta del conductor

A pesar del impacto del atentado, el conductor decidió continuar su trayecto hasta llegar al paradero final para resguardarse. Una vez en el lugar, verificó que el vidrio lateral de su zona había quedado destruido producto de los disparos.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. En la escena se recolectaron casquillos de bala y otros indicios que permitirán avanzar con la identificación de los responsables.

Vecinos viven atemorizados

El hecho generó temor entre los vecinos de la zona, quienes utilizan de manera frecuente este servicio de transporte. La situación ha incrementado la sensación de inseguridad en el sector, especialmente en horarios de retorno laboral.

Algunos residentes presenciaron parte del ataque y observaron la forma en que los agresores actuaron antes de huir. Según relataron, una persona ejecutó los disparos mientras otra lo esperaba para facilitar la fuga en una motocicleta.

Este ataque ocurre en un contexto previo de denuncias por extorsión contra la misma empresa de transporte. Meses atrás, la compañía reportó haber sido amenazada por una organización criminal que exigía un pago elevado a cambio de no atentar contra sus unidades.

De acuerdo con esa información, el monto solicitado ascendía a 50 mil soles, lo que generó preocupación entre los trabajadores del rubro. Las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con estos antecedentes y continúan con las investigaciones.