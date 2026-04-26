El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en sus redes sociales dos fotografías del atacante involucrado en el incidente armado ocurrido durante la cena de corresponsales en Washington. En las imágenes se observa al sujeto reducido en el suelo, con el torso descubierto y las manos esposadas por la espalda.

La publicación fue realizada cerca de las 22:30, hora local, a través de su cuenta en Truth Social. Este mensaje se convirtió en su primer pronunciamiento oficial luego del hecho que interrumpió la actividad.

Ataque ocurrió durante evento en Washington

El incidente se registró en el hotel Hilton, donde se desarrollaba la cena con reconocidos periodistas y autoridades de la Casa Blanca. La situación generó momentos de tensión tras escucharse al menos un disparo dentro del recinto.

Ante lo ocurrido, se activó un operativo de evacuación para resguardar a los asistentes. Personal de seguridad intervino de inmediato para controlar la situación dentro del lugar.

Tras el atentado se difundió una versión sobre el estado del atacante a partir de lo escuchado en el despliegue de seguridad. “Fue abatido”.

Esa expresión generó interpretaciones entre los presentes sobre una posible muerte del responsable. Algunos periodistas dentro del evento asumieron esa versión en medio de la incertidumbre.

Minutos después, el propio Trump brindó una versión distinta sobre lo ocurrido con el sospechoso. Según indicó, el tirador fue detenido por las autoridades tras el ataque.