Con información preliminar, entre mayo y junio de 2026, el déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses disminuyó de 1.6 a 1.3% del PBI por el incremento de los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios) y la reducción de los gastos no financieros (sueldos, pensiones, compra de medicinas, mantenimiento de escuelas, construcción de carreteras y programas sociales).

Así lo informa el Banco Central de Reserva (BCR) en su Resumen Informativo Semanal, en el que precisa que en junio 2026, el sector público no financiero (todas las entidades del Estado que proveen bienes, servicios y obras públicas) habría registrado un superávit económico de S/ 98 millones, en contraste con el déficit fiscal de S/ 3,279 millones que igual mes 2025 por el crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno general (gobierno central, regional y local).

Respecto de la reducción de los gastos no financieros del Gobierno Nacional, indica que en la parte correspondiente a la Formación Bruta de Capital (inversión en maquinarias y obras, principalmente), en junio 2026 cayó 14.6% con relación al mismo mes del 2025, pasando de S/ 1,902 millones a S/ 1,625 millones.

Superávit y gastos

El BCR refiere también que en lo que va del año, señala, el sector público no financiero estaría acumulando un superávit de S/ 10,074 millones, superior al registrado en el mismo período de 2025 (S/ 995 millones).

Los ingresos corrientes del gobierno general (tributario y no tributarios) aumentaron en 23% interanual en junio 2026, principalmente por una mayor recaudación tributaria (33.1%), en particular por impuesto a la renta, IGV, ISC aplicado a productos diferentes de combustibles, Impuesto Especial a la Minería (IEM) y multas y traslado de detracciones.

En tanto, los ingresos no tributarios disminuyeron en 5.4%. El gasto no financiero del gobierno general en junio de 2026 aumentó en 2.4% interanual, en particular en los gobiernos subnacionales.

Por rubros del gasto, este incremento correspondió al gasto corriente, que se expandió en 9.5%, principalmente por remuneraciones y transferencias, lo que fue atenuado por la caída de los gastos de capital en 14.2%, particularmente de los otros gastos de capital.