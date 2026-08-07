Con el transcurrir de los años, monedas y billetes de diferentes denominaciones se convirtieron en documentos históricos e iconográficos que formaron parte de algún punto en la historia, donde personajes históricos de Sudamérica, del país y arequipeños aparecen.

El poeta y mártir de la Independencia del Perú, Mariano Melgar, junto con el precursor Juan Pablo Viscardo y Guzmán, figuran en monedas de colección que se podrán visualizar entre el 7 y 9 de agosto en el III Encuentro Numismático Arequipa 2026, que se realiza en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, ubicada en la calle San Francisco, en el Cercado de Arequipa.

Rolando Rojas Villegas, presidente de la Asociación Numismática de Arequipa, brindó los detalles sobre este evento que congregará a coleccionistas y público en general.

“Y más antiguamente, en los billetes del Banco de Arequipa aparece un personaje muy relacionado con Arequipa, que es la diosa Ceres, que es la diosa de la agricultura, diosa griega; ella es muy representativa y la van a ver en los billetes del Banco de Arequipa”, comentó sobre las referencias de Arequipa en la historia numismática del país.

PERSONAJES ILUSTRES

Rolando Rojas precisó que este año se busca dar una mayor exposición a los personajes ilustres que aparecen en billetes y monedas, los cuales han ido cambiando con el transcurrir de los años.

“En nuestro país, un personaje muy importante en la numismática es Miguel Grau. Lo vamos a encontrar en la serie de intis, en monedas anteriores, en los billetes de intis e inclusive en billetes anteriores”, acotó.

El numismático recalcó que las nuevas series de billetes exponen en valor a nuevos personajes de la historia peruana, sin olvidar la trascendencia de otros como Francisco Bolognesi, Tupac Amaru y Miguel Grau.

Asimismo, precisó que el valor de las monedas depende de varios factores, “un factor importante es la antigüedad, pero también ocurre que hay cosas antiguas que se han hecho en gran cantidad, pueden valer. Otra cosa importante es la escasez, o sea, antiguo y escaso ya lo hace muy valioso”, remarcó.

La exposición se realizará entre las 9:00 y 17:00 horas durante los tres días que dure la exposición.