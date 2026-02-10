La sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) manifestó su indignación por la situación de EsSalud, “marcada por serias deficiencias de gestión, una atención ineficiente e inhumana para los asegurados y con riesgos recurrentes de corrupción”.

En un comunicado, señaló que esa realidad fuerza a millones de personas a buscar atención por fuera del sistema que es financiado por las empresas formales donde trabajan.

“Las cifras son claras: 4 de cada 10 asegurados no busca atención cuando enferma o sufre un accidente y, entre quienes sí lo hacen, la mayoría termina atendiéndose fuera de EsSalud. Como consecuencia, los asegurados habrían asumido más de S/ 26,000 millones en gastos por atenciones y medicamentos no cubiertos entre 2019 y 2024”, señaló.

Gobernanza

En esa línea, precisó que EsSalud se sostiene, en gran medida, con los aportes asociados al trabajo formal del sector privado, canalizados por las empresas.

Por ello, prosiguió, es fundamental fortalecer la gobernanza de su Directorio y asegurar una participación mayor y efectiva de quienes contribuyen al financiamiento del sistema para alinear las decisiones a resultados concretos para el asegurado: más acceso, menor espera, mejor atención y mayor transparencia.

Comex Perú anotó que si bien EsSalud depende del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud es el que debe reafirmar su rol rector en el Sistema Nacional de Salud y su compromiso con la sostenibilidad de los servicios.

El mecanismo para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud es el intercambio prestacional. Esta debe ser una política pública necesaria para que los ciudadanos sean atendidos donde exista capacidad resolutiva, sin importar la entidad prestadora, sea pública o privada. Y para ello, resulta necesario implementar un fideicomiso que garantice, de manera transparente y previsible, el pago a los prestadores que participan del intercambio, asegurando la continuidad de los servicios y la protección del derecho a la salud.

Propuestas

Por ello, exhortó al Ejecutivo y a las instancias competentes a impulsar una reorganización integral de EsSalud. En este sentido presentó las siguientes propuestas:

Fortalecer la gobernanza del Directorio, con representación efectiva, reglas claras de decisión y rendición de cuentas.

Implementar meritocracia real en designaciones, con perfiles técnicos y metas de desempeño.

Garantizar el intercambio prestacional público-privado.

Fortalecer programas exitosos como Farmacia Vecina y Padomi Delivery.

Extender la aplicación de asociaciones público-privadas en el sector.

Recuperar el primer nivel de atención para descongestionar hospitales y reducir tiempos de espera.

Acelerar la modernización y digitalización (citas, historias clínicas y telemedicina).

Sancionar ejemplarmente los actos de corrupción.

Al respecto, el gremio empresarial afirmó que la solución no pasa por medidas parciales, que EsSalud necesita una reorganización de fondo, y el sistema nacional de salud también.