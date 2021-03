El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) se creó para favorecer a las familias cuyo consumo de energía eléctrica es menor a los 100 kilovatios hora por mes. Luego, pasó a entregar vales de descuento para que las familias vulnerables accedan a un balón de GLP al mes.

Con la modificación del reglamento del FISE, en febrero último, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) subsidiará el acceso de familias vulnerables al gas natural (GN), dijo a Correo Erick García, titular de la Dirección General de Hidrocarburos del Minem.

“El Estado impulsará el subsidio de instalación de redes al interior de las casas de familias vulnerables”, precisó.

“El modelo regulatorio vigente señala que un concesionario, como Cálidda, tiene un plan de expansión de cinco años para llegar a ciertas zonas mediante redes; aprobado por Osinergmin para fijar la tarifa que le generará cierta rentabilidad”, precisó.

Lento

Es decir, en cinco años, la empresa no puede entrar a una zona que no figura en el plan de expansión porque no está dentro del cálculo de la tarifa establecida.

Explicó que, si en el plan no está Ventanilla, por ejemplo, el distrito esperará el siguiente plan.

García dijo que ello es producto del modelo, que “no es malo, pero es lento”.

“Se tiene un cálculo de lo que demorará cubrir con redes de gas natural todo Lima y Callao. Se estima que será en 12 años o más”, indicó.

Entonces, “el FISE, dentro de una política de masificación de gas natural, es el medio por el cual el Estado invertirá en redes. Es lo que se hace en otros países como Colombia”.

Largo plazo. Por ello, dijo que no se puede esperar 12 o más años para que familias vulnerables accedan a un combustible barato que se usa para la cocina, terma y más puntos. “En la Sierra también puede ser para calefacción. El FISE subsidia hasta tres puntos (de uso en el interior de la vivienda). La gente que se pasa del GLP al GN, al inicio, tienen el mismo hábito de consumo; es decir bajo, pero luego se convence que es económico.

“El ahorro real que puede tener una familia que usa gas natural será cuando baje su consumo de energía eléctrica”, comentó.

Explicó que con el subsidio del FISE se puede ir a cualquier localidad del país, allí donde haya un concesionario que asuma la operación y mantenimiento del servicio.

“Proyectamos entrar con redes en algunas ciudades, como Lima y Callao; centros poblados en Piura, como Tortuga; en Cerro de Pasco. Estamos en la etapa de cómo implementaremos esta iniciativa”, precisó.

Rol del Estado

Sobre esa iniciativa, el especialista en tema de energía, Rafael Laca, dijo que el Estado no va contra el artículo 60 de la Constitución, sobre el rol subsidiario del Estado (que prohíbe su intervención en actividades en la que está el privado) porque los recursos del FISE no son del Tesoro Público, sino de los usuarios de mayores recursos de energía eléctrica y de GN.

“El tema es que esas conexiones que se harán ya están valorizadas, y el punto es si esa valorización es la correcta”, precisó.

Indicó que para el usuario doméstico el Estado no tiene un rol fiscalizador adecuado, “porque el consumidor de GN, se entiende, debe pagar en 20 años la instalación de redes (al interior de su casa); es decir, debe esperar 20 años para tener GN barato, para apreciar sus beneficios; por eso la gente no se conecta”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Estas son las nuevas medidas que rigen desde este 15 de marzo