No obstante las movidas en el terreno político, las expectativas empresariales se mantienen en el tramo optimista, es decir, sobre los 50 puntos, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR).

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que en octubre los 12 indicadores de expectativas empresariales a 3 y 12 meses se mantuvieron en el tramo optimista por 17 meses consecutivos, el período más prolongado registrado en los últimos siete años, desde 2018.

“Ese comportamiento evidencia una percepción favorable sobre la continuidad del crecimiento económico en el corto y mediano plazo”, precisó el MEF en un comunicado.

Según la encuesta del BCR, las expectativas sobre la economía a 3 meses se ubicaron en 55.9 puntos, su nivel más alto en más de seis años, mayor a los 55.6 de setiembre.

Empleos

En tanto, en octubre destaca el optimismo por la contratación de personal a 12 meses. En este mes registró 63.7%, mayor a los 62.8 de setiembre, menor a los 55.2 de setiembre, pero se mantiene en el rango optimista.

En cambio, las perspectivas en octubre a tres meses fueron menores al mes previó, registrando 54.3 puntos, por debajo de los 55.2 puntos

Mientras que la expectativa del tipo de cambio (sol frente al dólar) para fines de 2025, según la encuesta del BCR, pasó a ubicarse a un rango de S/ 3.40 a S/ 3.50 por dólar.

En tanto, para el cierre del próximo año, se ubica entre S/ 3.50 y S/ 3.60 por dólar, y para el cierre del 2027 entre S/ 3.60 y S/ 3.65 por dólar.

Los analistas económicos apuestan por un dólar a S/ 3.40 al final de este año, mientras el sistema financiero apuntan por S/ 3.50 y las empresas no financieras por S/ 3.60.