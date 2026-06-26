La Libertad se posicionó como el principal productor de Pimiento piquillo en el país, producto que tiene gran demanda en España.
La Libertad se posicionó como el principal productor de Pimiento piquillo en el país, producto que tiene gran demanda en España.

Los envíos de la partida pimiento piquillo en conserva, entre enero y abril del presente año, sumaron $ 20 millones 762 mil, mayor en 10.5% con respecto al mismo periodo del 2025 ($ 18 millones 789 mil), informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Precisó que se colocaron principalmente en España ($ 18 millones 488 mil), que incrementó sus pedidos en 14.5% y acumuló el 89% del total. Lo siguieron EE.UU. ($ 821 mil 450), Francia ($ 632 mil 397), Alemania ($ 280 mil 643), Australia ($ 128 mil 344), Canadá ($ 128 mil), entre otros.

En el país ibérico es ampliamente utilizado en la gastronomía y en la industria de conservas por su sabor dulce y textura suave. Se consume principalmente asado y envasado, además de emplearse en platos rellenos, tapas, salsas y guarniciones.

La Libertad se posicionó como la región exportadora más importante, con despachos por $ 20 millones 201 mil, una variación positiva de 26% y una participación de 97%. En montos menores, se comercializó desde Piura y Arequipa.

Capsicum

El pimiento piquillo en conserva se ubicó en el segundo lugar entre las partidas de capsicum, siendo superado por la páprika seca sin triturar ni pulverizar ($ 45 millones 280 mil), pero ubicándose por encima del ají amarillo, ají jalapeño, pimiento morrón y los demás frutos del género.

Así, para fortalecer la diversidad de los frutos del género capsicum e impulsar el desarrollo de los ajíes nativos, rocotos, pimientos y páprika, ADEX organizará el ‘’, donde se reunirán los principales actores de la cadena productiva para promover la innovación, impulsar la articulación comercial y generar nuevas oportunidades de negocio.

El evento se realizará el 2 y 3 de julio en Chiclayo, Lambayeque. El primer día se realizarán charlas magistrales nacionales e internacionales, en las que se abordarán ‘El panorama del mercado internacional y nacional de capsicum’, ‘Oportunidades y tendencias del consumo de capsicum en México‘, ‘Crecimiento y tendencia de congelados y conservas’, ‘Control de humedad en la cadena logística de exportación’, ‘Capsicum a través de la gastronomía’.

La segunda fecha del evento estará compuesta por una rueda de negocios entre productores y compradores, orientada a consolidar los vínculos comerciales.

TAGS RELACIONADOS