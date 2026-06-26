Los envíos de la partida pimiento piquillo en conserva, entre enero y abril del presente año, sumaron $ 20 millones 762 mil, mayor en 10.5% con respecto al mismo periodo del 2025 ($ 18 millones 789 mil), informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Precisó que se colocaron principalmente en España ($ 18 millones 488 mil), que incrementó sus pedidos en 14.5% y acumuló el 89% del total. Lo siguieron EE.UU. ($ 821 mil 450), Francia ($ 632 mil 397), Alemania ($ 280 mil 643), Australia ($ 128 mil 344), Canadá ($ 128 mil), entre otros.

En el país ibérico es ampliamente utilizado en la gastronomía y en la industria de conservas por su sabor dulce y textura suave. Se consume principalmente asado y envasado, además de emplearse en platos rellenos, tapas, salsas y guarniciones.

La Libertad se posicionó como la región exportadora más importante, con despachos por $ 20 millones 201 mil, una variación positiva de 26% y una participación de 97%. En montos menores, se comercializó desde Piura y Arequipa.

Capsicum

El pimiento piquillo en conserva se ubicó en el segundo lugar entre las partidas de capsicum, siendo superado por la páprika seca sin triturar ni pulverizar ($ 45 millones 280 mil), pero ubicándose por encima del ají amarillo, ají jalapeño, pimiento morrón y los demás frutos del género.

Así, para fortalecer la diversidad de los frutos del género capsicum e impulsar el desarrollo de los ajíes nativos, rocotos, pimientos y páprika, ADEX organizará el ‘ III Encuentro Empresarial de Capsicum ’, donde se reunirán los principales actores de la cadena productiva para promover la innovación, impulsar la articulación comercial y generar nuevas oportunidades de negocio.

El evento se realizará el 2 y 3 de julio en Chiclayo, Lambayeque. El primer día se realizarán charlas magistrales nacionales e internacionales, en las que se abordarán ‘El panorama del mercado internacional y nacional de capsicum’, ‘Oportunidades y tendencias del consumo de capsicum en México‘, ‘Crecimiento y tendencia de congelados y conservas’, ‘Control de humedad en la cadena logística de exportación’, ‘Capsicum a través de la gastronomía’.

La segunda fecha del evento estará compuesta por una rueda de negocios entre productores y compradores, orientada a consolidar los vínculos comerciales.