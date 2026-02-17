Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las exportaciones industriales no tradicionales sumaron $ 10,774 millones en el 2025, registrando un récord.

El crecimiento en valor fue de 15.2% con relación al 2024, constituyéndose en la tercera tasa de crecimiento más alta de los últimos catorce años, según el IEES de la SNI, cuyo análisis se hizo en base a datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El director institucional de la SNI, Antonio Castillo, señaló que el Perú lideró el crecimiento de las exportaciones totales en la Alianza del Pacífico con 21.8%, seguido de Chile (+7.9%), México (+7.6%) y Colombia (+1.3%).

“En el análisis del primer semestre de 2025, la SNI ya había estimado que, de mantenerse esa tendencia, el año podría cerrar con más de $ 10,000 millones en exportaciones industriales no tradicionales, tal como finalmente ha ocurrido”, agregó.

También destacó que “a pesar de las restricciones y la inestabilidad del comercio internacional, el Perú ha logrado mantener el crecimiento exportador, y en el caso de los envíos industriales, este desempeño no responde únicamente a un efecto precio, sino también al mayor volumen exportado y a la competitividad de nuestros productos”.

Sectores

El crecimiento de las exportaciones (en valor) en el 2025 fue principalmente por los envíos del sector químico ($ 2,396,2 millones), seguido por las del sector pesquero ($ 2,277,3 millones), las del sector siderometalúrgico y joyería ($ 2,181 millones) y las sector textil ($ 1, 732,4 millones).

Castillo precisó que en el sector siderometalúrgico el crecimiento se aprecia en los envíos de derivados del cobre y zinc, así como cables y tubos. “Estamos ampliando la oferta exportable a nuevas tecnologías y productos relacionados con la electromovilidad”, destacó.

Tomando en cuenta el crecimiento porcentual, de las exportaciones industriales no tradicionales despuntó el sector pesquero en el 2025 frente al 2024 porque tuvo una expansión de casi 73%, impulsado por el fuerte incremento en los envíos de crustáceos y moluscos congelados (+139%).

Le siguen los sectores químicos (+9.3%), siderometalurgia y joyería (+9%) y metalmecánicos (+7.2%).

“El sector pesquero no solo ha superado las exportaciones de la harina de pescado, sino que ha incursionado a nuevos mercados, concentrándose no solo en los Estados Unidos, sino también en la Unión Europea y Asia”, destacó Castillo.