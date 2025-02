Las exportaciones mineras alcanzaron al término del año 2024 la cifra récord de US$ 47,701 millones, lo que representa un crecimiento de 11.5% en comparación a lo alcanzado en el 2023 (US$ 42,790 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio empresarial señaló que durante el año pasado las exportaciones mineras representaron el 63% de las ventas totales al exterior de nuestro país.

Según la SNMPE el cobre significó el 49% del valor de las exportaciones mineras y el oro el 32%.

Indicó que el aumento del valor de productos mineros exportados en 2024 respecto al 2023, se sustentó por el mayor valor del oro (US$ 4,525 millones más), plomo (US$ 373 millones más) y estaño (US$ 240 millones más), debido a los mayores volúmenes y precios de exportación de dichos metales.

DICIEMBRE. La SNMPE también informó que las exportaciones mineras en diciembre de 2024 sumaron US$ 4,268 millones, que supera en 6.3% a lo alcanzado en diciembre de 2023 (US$ 4,016 millones).

Indicó que las exportaciones de cobre alcanzaron 1,967 millones de dólares en dicho mes, lo que significó un descenso de 13.9% respecto a diciembre de 2023 (US$ 2,284 millones).

Según la SNMPE esta contracción obedeció a que el volumen se redujo en 18%, a pesar de que su precio creció en 5.1% respecto a diciembre de 2023.

En tanto, las exportaciones de oro llegaron a 1,587 millones de dólares en diciembre de 2024 y representó un aumento de 54.9% frente a diciembre de 2023 (US$ 1,024 millones).

Estos resultados consolidan al sector minero energético como un pilar clave en la recuperación y crecimiento de la economía de nuestro país.