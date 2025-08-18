El dinamismo exportador del Perú continúa al alza. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre enero y mayo de 2025 las exportaciones sumaron US$ 33 410 millones, un incremento del 22,3 % frente al mismo periodo de 2024. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la minería, agroexportaciones y pesca.

De acuerdo con las proyecciones, si esta tendencia se mantiene, el país cerraría el año con un récord histórico cercano a los US$ 77 mil millones, según estimaciones recogidas por Edgard Vera, coordinador de la Facultad de Administración y Negocios de la Escuela de Educación Superior Cibertec.

En el primer trimestre de 2025, el universo exportador alcanzó las 5 487 empresas, la cifra más alta en 26 años. El 61,7 % fueron microempresas y el 33,7 % pequeñas empresas, sumando en conjunto el 96,4 % de las compañías que participan en el comercio exterior. Sin embargo, estas mipymes solo concentraron el 10,9 % del valor exportado, frente al 89,1 % que representaron las grandes empresas, de acuerdo con cifras oficiales de la SUNAT.

“Como podemos analizar, el Perú es un país de emprendedores y ahora no solo nos dirigimos al mercado nacional, sino que estamos ingresando a nuevos destinos como Estados Unidos, China, la Unión Europea, Canadá y la India. En Perú ahora tenemos una cultura exportadora”, señala Vera.

El especialista explica que dar el paso hacia la internacionalización es posible si los emprendedores se preparan adecuadamente y siguen ciertos lineamientos. “Se requiere profesionales capaces de identificar mercados, gestionar operaciones internacionales y dominar la normativa global. La carrera de Dirección de Negocios Internacionales forma a estudiantes con una visión estratégica y herramientas para enfrentar este entorno competitivo”, precisa.

Las 5 claves para exportar con éxito

Formaliza y habilita tu RUC: requisito indispensable para emitir documentación aduanera, participar en ferias y acceder a beneficios tributarios. Domina los Incoterms: conocer estos términos evita conflictos contractuales y protege la rentabilidad. Analiza mercado y competencia: investiga demanda, precios, normativas y utiliza herramientas como exportemos.pe. Planifica la logística integral: define transporte, seguros, embalajes y requisitos aduaneros desde el inicio. Diferencia tu producto y marca: apuesta por la sostenibilidad, trazabilidad y un branding internacional sólido.

“El reciente crecimiento de las exportaciones peruanas confirma la competitividad de nuestros sectores y el potencial para consolidar nuestra presencia global. Para lograrlo, es clave seguir invirtiendo en innovación, certificaciones y aprovechar los acuerdos comerciales vigentes”, concluye Vera.