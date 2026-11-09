Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$83.785 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento de 31,1 % frente al mismo periodo del año anterior, según las cifras destacadas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, durante la ceremonia por el Día del Exportador 2026.

La mandataria resaltó que el desempeño del comercio exterior responde al trabajo de empresarios, productores, emprendedores y trabajadores, así como al funcionamiento de las instituciones vinculadas al sector.

“Esto no es una casualidad. Aquí hay el trabajo de millones de peruanos y hay también instituciones muy fuertes”, afirmó Fujimori durante el encuentro organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú, en San Isidro.

Exportaciones superaron los US$10.000 millones en agosto

Durante su intervención, Fujimori informó que las exportaciones nacionales registraron en agosto un resultado mensual histórico al alcanzar los US$10.305 millones, cifra que significó un incremento de 36,8 % respecto al mismo mes de 2025.

Asimismo, indicó que entre enero y septiembre de este año participaron 9.141 empresas exportadoras, que comercializaron 4.442 productos en 171 mercados internacionales.

La jefa de Estado sostuvo que estos resultados corresponden a un esfuerzo conjunto de los distintos sectores productivos del país y reafirmó el respaldo de su Gobierno a la apertura económica y al comercio internacional.

Perú destaca exportaciones de arándanos, uvas y paltas

La presidenta también mencionó el posicionamiento de los productos agrícolas peruanos en los mercados internacionales.

Según las cifras expuestas durante la ceremonia, Perú ocupa el primer lugar mundial en exportaciones de arándanos y uvas, el segundo en mangos y paltas, y el cuarto en jengibre.

Fujimori consideró que estos resultados reflejan las posibilidades de la oferta exportable nacional para continuar ingresando a nuevos destinos comerciales.

Sin embargo, el crecimiento del valor total de las exportaciones también está relacionado con las cotizaciones internacionales de los minerales, que mantienen una participación importante en los envíos peruanos.

ADEX advierte que precios de minerales impulsaron crecimiento

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los US$83.785 millones acumulados hasta septiembre representaron un incremento frente a los US$63.934 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

No obstante, el gremio advirtió que una parte importante del resultado estuvo vinculada al comportamiento favorable de los precios internacionales de los minerales.

De acuerdo con cifras del Mincetur, los precios de los bienes exportados aumentaron 28,8 %, mientras que el volumen físico de los envíos creció 1,8 % durante los primeros nueve meses del año.

Estos indicadores muestran que el incremento del valor exportado respondió principalmente al aumento de precios, más que a una expansión equivalente de las cantidades comercializadas.

Mincetur busca convertir al Perú en centro logístico de Sudamérica

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que el crecimiento exportador representa una oportunidad para fortalecer nuevas actividades económicas, impulsar la innovación y ampliar la participación del país en el comercio regional.

El funcionario consideró que uno de los principales desafíos consiste en establecer una mayor relación entre la investigación universitaria y el desarrollo de productos y empresas con capacidad para competir internacionalmente.

También destacó la necesidad de impulsar las industrias creativas y la exportación de servicios, además de mejorar la infraestructura y los procesos asociados al comercio exterior.

“Tenemos que convertirnos en un nodo logístico. Y ese nodo logístico no solo para la mejora de nuestra productividad, sino también nodo logístico para servir a los otros países en Sudamérica”, manifestó Valencia.

Gobierno anuncia nuevos acuerdos comerciales

Durante la ceremonia, Fujimori también anunció que el Perú prevé firmar próximamente un tratado de libre comercio con Tailandia.

La mandataria recordó que el país cuenta con 25 acuerdos comerciales vigentes y mencionó avances en las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y El Salvador.

El Gobierno busca ampliar los destinos de los productos nacionales mientras el sector exportador enfrenta el desafío de diversificar su oferta y reducir la dependencia de las cotizaciones internacionales de materias primas.