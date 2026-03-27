Un análisis difundido por el Videnza Instituto evaluó propuestas económicas atribuidas a los candidatos presidenciales Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, vinculadas a cambios en la conducción del Banco Central de Reserva del Perú y a la reorganización del Estado.

El informe analiza por separado ambas iniciativas y sus posibles efectos en la estabilidad económica y en el gasto público nacional.

Propuesta de Roberto Sánchez sobre el Banco Central

Según el análisis, el candidato presidencial Roberto Sánchez planteó retirar del cargo al actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde Flores, pese a que el país registra cerca de tres décadas de inflación controlada.

El documento señala que el Perú ha mantenido estabilidad monetaria durante aproximadamente 30 años, sin episodios prolongados de hiperinflación, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza en la moneda nacional.

El informe advierte que una modificación abrupta en la conducción del banco central podría generar incertidumbre en los mercados financieros, incrementar presiones inflacionarias y afectar la estabilidad macroeconómica.

Asimismo, se indica que el cambio en la dirección del ente emisor podría tener efectos en la credibilidad institucional y en la estabilidad del tipo de cambio.

Propuesta de Rafael López Aliaga sobre eliminación de ministerios

En un segundo punto, el análisis examina la propuesta del candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien planteó eliminar hasta 12 ministerios con el objetivo de generar un ahorro estimado de S/80 mil millones.

Sin embargo, el informe sostiene que una reducción del número de ministerios no implicaría necesariamente un ahorro equivalente, debido a que gran parte del gasto público corresponde a compromisos estructurales.

Según el documento, el presupuesto del Ejecutivo asciende aproximadamente a S/257 mil millones, y una parte importante corresponde a remuneraciones, programas sociales, transferencias y obligaciones contractuales que continuarían existiendo incluso si se reducen carteras ministeriales.

El análisis también advierte que una reorganización institucional implicaría costos asociados a la reestructuración administrativa y a la redistribución de funciones entre entidades públicas.

Debate económico en contexto electoral

Las propuestas de Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga forman parte del debate económico en el actual proceso electoral, en el que diversos candidatos han planteado reformas vinculadas a la política monetaria y al tamaño del Estado.

Especialistas consultados en el análisis señalaron que cualquier modificación en la estructura institucional o en la conducción del banco central debe evaluarse considerando sus efectos en la estabilidad financiera, la inversión y la confianza económica.

El documento concluye que tanto la estabilidad monetaria como la sostenibilidad fiscal son factores determinantes para el crecimiento económico y la reducción de riesgos macroeconómicos.