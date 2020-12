Según un estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y ESAN, el Perú se ubica en el tercer lugar a nivel mundial con la mayor cantidad de emprendimientos en fase temprana. Y esto no es novedad. Durante la crisis de salud pública por la pandemia, no hay persona que no conozca o sea parte de algún emprendimiento en búsqueda de seguir generando trabajo y empleo.

Por eso, es importante no cometer errores en esa ruta por fortalecer las bases de la que podría ser una empresa consolidada a futuro. Para lograr el éxito en esta temporada, Renzo León-Velarde, el gerente general de Digiflow, empresa de transformación digital de la Cámara de Comercio de Lima, nos señala cuáles son estos desaciertos que debe evitar.

NO TOMA EN CUENTA LAS OPINIONES

Cuando el emprendedor cree que su gusto podría ser el de sus clientes. Por ende, no toma en cuenta las preferencias del mercado y apuesta por sus ideas. Este comportamiento, además de generar distancia entre su público objetivo, podría costarle pérdidas financieras y de capital. Este punto puede solucionarse a través de un estudio de mercado o sondeo muy puntual con los clientes frecuentes , con el objetivo de conocer qué quieren o necesitan.

QUIERE SER “TODISTA”

A muchos emprendedores les emociona el hecho de “estar en todas” y piensan que nadie sabe más del negocio que ellos. Esto podría ser bueno, pero resulta muy cansado y podría restar energías, las cuales podrían usarse en acciones importantes. Por ello, es importante aprender a delegar funciones y reclutar un equipo confiable que cumpa con las expectativas.

NO DEFINE BIEN SUS PRECIOS

Es cierto que las ofertas y promociones son muy tentativas, pero muchos emprendedores se emocionan con las rebajas a fin de tener más clientela y, al corto plazo, esto podría perjudicar los intereses de su emprendimiento. Se recomienda que, antes de fijar un precio, se conozca realmente los costos de producción y a cuánto ofrece la competencia el mismo artículo para así tener una idea clara.

NO CONFÍA EN LA TECNOLOGÍA

Una de las lecciones que nos dejó la pandemia por coronavirus, es que la tecnología ha llegado para quedarse. A fin de evitar contagios -más ahora que por estas fechas hay aglomeración por las compras navideñas- el uso de billeteras electrónicas, facturación electrónica y firmas digitales se convierten en una necesidad . Este, además, es un plus importante para atraer y fidelizar. En https://perufactura.pe/ encontrarás todo lo necesario para digitalizar tus boletas y facturas cumpliendo las normas de la SUNAT.

NO BUSCA DIFERENCIARSE

Puede que tengas muchos competidores en el mercado o cerca de la zona donde vendes; por este motivo, es fundamental diferenciarte del resto.

Por ejemplo, se puede ofrecer entregas gratuitas por un monto mínimo de compra, sorteos, acumulación de puntos para canjear un regalo, entre otros. Es momento de usar la creatividad.

