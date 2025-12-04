Diciembre marca un momento decisivo para millones de peruanos que reciben ingresos adicionales, como la gratificación o eventuales fondos de AFP, y evalúan cómo utilizarlos. Lejos de decisiones impulsivas, este periodo permite revisar deudas, mejorar liquidez y planificar un 2026 más sólido y estratégico.

“Los recursos no solo deben servir para liquidar deudas, sino para generar nuevas oportunidades y mayor seguridad financiera”, explicó Diego Córdova Heredia, gerente de Productos Pasivos de Alfin Banco, quien comparte cinco recomendaciones clave para aprovechar al máximo esta liquidez extra.

1. Identificar y priorizar las deudas más costosas

Córdova recomienda elaborar un inventario de obligaciones y ordenarlas por Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA). La prioridad debe ser pagar la deuda con mayor tasa, lo que libera liquidez para objetivos del próximo año.

Datos de la SBS muestran que el crédito de consumo promedio asciende a S/ 23 816, mientras que los hipotecarios alcanzan los S/ 240 019, cifras que reflejan el peso de las obligaciones familiares y la importancia de priorizar inteligentemente los pagos.

2. Evaluar la capacidad real de endeudamiento

Antes de asumir compromisos nuevos, es necesario medir cuánto se puede destinar al pago de deudas sin poner en riesgo la estabilidad financiera.

Una guía práctica: no superar el 30% de los ingresos netos luego de cubrir gastos fijos.

Ejemplo:

Ingreso mensual: S/ 3 000

Gastos fijos: S/ 1 800

Capacidad prudente de deuda: S/ 900 mensuales

Este cálculo evita sobreendeudamiento y permite tomar decisiones con claridad.

3. Ahorrar con propósito y automatizarlo

Separar parte de la liquidez en fondos específicos —emergencias, educación, inicial de vivienda— ayuda a mantener disciplina y evitar compras impulsivas.

La recomendación es automatizar transferencias hacia estos fondos apenas se reciba el dinero adicional, fortaleciendo el hábito del ahorro.

4. Hacer que el dinero gane valor

Si se opta por invertir, es clave elegir instrumentos seguros, líquidos y con tasas que superen la inflación. Comparar condiciones entre entidades puede representar diferencias importantes.

Una variación de 1 o 2 puntos en la tasa puede generar cientos de soles adicionales en 2026. Los productos como depósitos a plazo o cuentas de ahorro de alta rentabilidad se vuelven opciones atractivas si se eligen con criterio.

5. Anticipar gastos estratégicos de 2026

Parte de la liquidez puede destinarse a cubrir por adelantado matrículas, seguros, impuestos o mantenimiento del hogar, lo que permite iniciar el próximo año con un presupuesto más ligero y mayor capacidad de ahorro.

“Planear desde ahora es la decisión más inteligente para que en 2026 tu dinero sea un aliado para tu progreso financiero”, destacó Córdova.